Pozor na skladovanie tejto potraviny, pri chybe hrozí botulizmus!

Cesnak je jedna zo surovín, ktoré sa nájdu v každej domácnosti. Pridávame ho do polievok, omáčok aj zálievok, no ako upozorňuje výskum z Cornellovej univerzity v New Yorku, jeho výslednú chuť dokáže ovplyvniť aj skladovanie.

Podľa šéfkuchára Richarda Templesa najhorším miestom na skladovanie cesnaku je chladnička. Ako tvrdí v rozhovore pre webový portál Martha Stewart, cesnak vníma každé ochladenie ako podnet ku klíčeniu, následkom čoho zároveň horkne.

Ešte horšie ako skladovanie čerstvého cesnaku v chladničke je jeho skladovanie v chlade, keď je naložený v oleji, vysvetľuje Cornellova univerzita.

„Cesnakové strúčiky majú nízku kyslosť, kvôli čomu sú náchylné na napadnutie baktériou Clostridium botulinum, lepšie známou ako príčina botulizmu.“

Pri botulizme dochádza k napadnutiu nervového systému spomínanou baktériou, čo môže viesť až k ochrnutiu svalov, ťažkostiam pri dýchaní a smrti. Botulizmus sa lieči podaním protijedu a odstránením botulotoxínu z tela, ide však o život ohrozujúce ochorenie, preto liečba musí byť okamžitá.

Ideálne podmienky na skladovanie cesnaku sú teplota okolo 15,5 až 18 stupňov C, mimo priameho slnečného svetla a vo vzdušných nádobách a vreckách ako papierová taška, sieťka alebo prútený kôš.

Pozor aj na ďalšie potraviny

Častú chybu opakujeme aj pri skladovaní oleja, varuje portál Daily Record. Ten by sme nemali odkladať na miesto v blízkosti sporáka alebo rúry, kde dochádza k častým zmenám teploty a svetla, a teda aj k znižovaniu kvality oleja.

Olej je najlepšie skladovať na mieste s konštantnou teplotou, napríklad v kuchynskej skrinke.

