Máte dostatok hlbokého spánku? Toto sa deje s mozgom pri jeho deficite

Vedci objavili znepokojujúcu súvislosť medzi kvalitou spánku a zdravím mozgu. Štúdia uverejnená v odbornom časopise Journal of Clinical Sleep Medicine ukazuje, že menej kvalitného hlbokého spánku spánok súvisí so zmenšovaním mozgu a vyšším rizikom Alzheimerovej choroby v neskoršom veku.

Výskumníci zistili, že ľudia, ktorí mali menej hlbokého spánku a REM spánku (spánok s rýchlymi pohybmi očí), mali menší objem mozgu v dôležitých oblastiach. Jednou z týchto oblastí bola parietálna oblasť, ktorá je citlivá na poškodenie pri Alzheimerovej chorobe už v raných štádiách.

Hlavná autorka štúdie, doktorka Gawon Cho z Yale School of Medicine, vysvetľuje: „Naše výsledky naznačujú, že nedostatok aktivity v mozgu počas spánku môže prispievať k zmenšovaniu mozgu. A to môže znamenať vyššie riziko Alzheimerovej choroby.“

Ide o dôležité zistenia, pretože problémy so spánkom sú bežné, najmä u ľudí v strednom a staršom veku. Táto štúdia pomáha pochopiť, ako zlý spánok môže súvisieť s rozvojom Alzheimerovej choroby a problémami s pamäťou a myslením.

Ako prebiehal výskum

Vedci sledovali 270 ľudí v strednom veku s priemerným vekom 61 rokov. Skúmali ich spánok pomocou špeciálneho prístroja (polysomnografia). O 13 až 17 rokov neskôr im urobili snímky mozgu, aby zistili jeho objem. Zohľadnili aj iné faktory, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky, ako fajčenie, alkohol, vysoký krvný tlak a srdcové choroby.

Výsledky štúdie naznačujú, že kvalitný spánok je dôležitý pre zdravie mozgu a môže pomôcť znižovať riziko Alzheimerovej choroby. Doktorka Cho dodáva: „Spánok by mohol byť ovplyvniteľný rizikový faktor pre Alzheimerovu chorobu. To znamená, že by sme mohli hľadať spôsoby, ako zlepšiť spánok a tým znížiť riziko alebo oddialiť nástup tejto choroby.“

Vedci zdôrazňujú, že potrebujú vykonať ďalší výskum, aby lepšie pochopili presný vzťah medzi spánkom a Alzheimerovou chorobou. Chcú zistiť, či zlepšenie spánku skutočne môže pomôcť predchádzať Alzheimerovej chorobe.