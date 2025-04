Google varuje: Tento mail ani neotvárajte!

Spoločnosť Google varuje pred ohrozením osobných údajov až 1,8 miliardy používateľov služby Gmail. Upozornil na to developer kryptomenovej platformy Ethereum Name Service Nick Johnson, jeho slová cituje britský denník Daily Mail.

Ako tvrdí Johnson na Twitteri, ide o sofistikovaný phishingový útok, ktorý „zneužíva krehkosť infraštruktúry Google“.

Recently I was targeted by an extremely sophisticated phishing attack, and I want to highlight it here. It exploits a vulnerability in Google's infrastructure, and given their refusal to fix it, we're likely to see it a lot more. Here's the email I got: pic.twitter.com/tScmxj3um6