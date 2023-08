Ako skladovať cuketu: Takto vydrží dlhšie a vyhnete sa plytvaniu

Cuketová sezóna je v plnom prúde a mnoho domácností práve rieši problém s tým, ako túto zeleninu uskladniť, aby nevyšla nazmar. Trápi tento problém aj vás? Skúste to takto a cuketa vydrží oveľa dlhšie.

Správne zabalená v chladničke

Ak plánujete cuketu použiť v priebehu dvoch týždňov, uložte ju do chladničky. Mala by byť v celku, suchá a neumytá. Zabaľte ju do papierového vrecka tak, aby koniec ostal otvorený. Takým spôsobom podporíte cirkuláciu vzduchu. Takto zabalená v chladničke by mala vydržať až dva týždne. Potom sa môže postupne začať scvrkávať

Cuketu určite neskladujte v uzavretom plastovom vrecku alebo vzduchotesnej nádobe, pretože nedostatok prúdenia vzduchu môže mať vplyv na jej kvalitu.

Skladovanie nakrájanej cukety

Hoci je najlepšie cuketu spotrebovať hneď celú, môžete vhodne uskladniť aj tú nakrájanú, ktorá zvýšila. Čerstvo narezanú cuketu môžete skladovať štyri alebo päť dní vo vzduchotesnej nádobe alebo uzatvárateľnom vrecku v chladničke.

Pár dní pri izbovej teplote

Cuketu môžete skladovať aj pri izbovej teplote. Avšak to len v prípade, že ju plánujete použiť v priebehu pár dní a v chladničke už pre ňu nie je miesto. Pred varením ju nezabudnite zľahka opláchnuť studenou vodou.

Skladovanie v mrazničke

Ak máte príliš veľký prebytok cukety, môžete ju zmraziť. Musíte to však spraviť správne, aby sa nezmenila na kašovitú hmotu. Pri správnom skladovaní vydrží cuketa v mrazničke až tri mesiace. Cuketu nastrúhajte na strúhadle, naparte, schlaďte a nakoniec zabaľte do odolných uzatvárateľných vrecúšok do mrazničky. Táto metóda je ideálna pre recepty, ktoré vyžadujú strúhanú cuketu, ako je napríklad cuketový chlieb.

Ak uprednostňujete plátky, cuketu nakrájajte a potom plátky minútu blanšírujte v horúcej vode. Vyberte ich z vody a nechajte uschnúť. Vložte ich na hodinu alebo dve do mrazničky na plechu na pečenie, potom ich vyberte, vložte do vreciek a dajte naspäť do mrazničky. Tak sa plátky nezlepia.