7 „faktov“ o pokožke z pohľadu dermatologičky

Pokožka je najväčší orgán ľudského tela, a keď je zdravá, často ju považujeme za samozrejmosť. Vyštudovaní dermatológovia sa ale často stretávajú so zavádzajúcimi „faktami“, ktoré sa v spoločnosti dokola omieľajú.

Dermatologička Sara Brownová preto v magazíne The Conversation pomenúva tie najčastejšie mýty o pokožke a jej zdraví, ktoré sa jej dostali do uší:

1. Pokožka sa neustále obnovuje: PRAVDA

Pokožka je dynamickou bariérou medzi vnútornými orgánmi a okolitým prostredím. Bunky epidermy zvané keratocyty sa neustále delia, čím pokožku zásobujú novými bunkami, ktoré nahrádzajú odpadnuté bunky.

2. Pre zdravú pokožku treba vypiť 2 litre vody za deň: LOŽ

Množstvo vody, ktoré za deň vypijete, nemá priamy dosah na zdravie pokožky. Voda preniká do vnútornej vrstvy pokožky prostredníctvom krvi, a vytráca sa cez vonkajšiu vrstvu pokožky.

Voda je potrebná na zavlaženie pokožky a v prípade, že ste kriticky dehydrovaní, pokožka vyzerá mdlo a menej napnuto. Množstvo vody zavlažujúcej pokožku u zdravého človeka kontrolujú vnútorné orgány ako obličky, srdce a cievy. Neexistuje pritom jednotný objem vody, ktorý by mal človek vypiť pre zdravie pokožky.

3. Stres poškodzuje pokožku: PRAVDA

V modernom živote pripisujeme mnohé zdravotné problémy priamo stresu, a stres sa dokáže podieľať aj na zhoršení stavu pokožky. Na vine sú pravdepodobne stresové hormóny, z ktorých najznámejší je kortizol.

Medzi ochorenia pokožky spôsobené stresom patrí napríklad autoimunitné ochorenie alopecia areata, ktoré je známe vypadávaním vlasov, psoriáza, pri ktorej hrubne koža a dochádza k tvorbe zápalov a chrást, a ekzém, známy vďaka svrbivej červenej pokožke.

4. Čokoláda spôsobuje akné: LOŽ

K tvorbe acne vulgaris, ktoré sa vyskytuje predovšetkým u tínedžerov, ale môže pretrvať až do veku 30-40 rokov, dochádza v dôsledku hormonálnych zmien a ich vplyvu na mazové žľazy pokožky. Akné je tiež odpoveďou pokožky na upchaté póry a prítomnosť mikróbov.

Strava bohatá na tuky je nezdravá z mnohých dôvodov, no akné nie je jedným z nich. Niektoré lieky na liečbu akné, ako je ústne podávaný isotretinoín, sa dokonca lepšie absorbujú pri podaní s jedlom bohatým na tuky, čo môže byť aj čokoláda.

5. Prací prášok spúšťa ekzém: LOŽ

Ekzém je ochorenie pokožky, ktoré charakterizuje suchá, podráždená a sčervenaná pokožka. Spôsobujú ho genetické faktory a podmienky životného prostredia vedúce k zápalu.

Mydlá, aviváže a pracie prostriedky môžu prispieť k vysychaniu kože, pretože z nej odstraňujú mastnotu. Biologické pracie prášky okrem toho obsahujú enzýmy, ktoré ničia tuky a iné proteíny, aby tak odstránili škvrny, vďaka čomu môžu podráždiť citlivú pokožku a zhoršiť ekzém.

Aby ste sa vyhli podráždeniu pokožky, uistite sa, že oblečenie pri praní dobre opláchnete a vyžmýkate.

6. Biele prúžky na nechtoch sú znakom nedostatku vápnika: LOŽ

Nechty sa tvoria v takzvanom nechtovom matrixe. Je to oblasť pod pokožkou pri vrchnom okraji nechtu. Pokiaľ si poraníte alebo pohryziete matrix, rastúci necht na to môže doplatiť nerovným povrchom a môže sa v ňom zaseknúť vzduch.

Na vyrastenom nechte sa to prejaví ako biele prúžky. Vápnik je dôležitý pre zdravie nechtov (ako aj zdravie kostí a zubov), ale tieto biele prúžky nie sú príznakom jeho nedostatku.

7. Slnko je pre vás dobré: PRAVDA AJ LOŽ

Slnečné lúče sú z hľadiska účinku na ľudské zdravie dvojsečnou zbraňou. Svetlo zo slnka pozostáva zo zmesi rôznych vlnových dĺžok – niektoré možno pozorovať voľným okom, iné sú kratšie ako farby, ktoré vidíme. Svetlo s takýmito krátkymi dĺžkami poznáme pod označením ultrafialové (UV). Svetlo s dlhšími vlnovými dĺžkami je zas infračervené.

Pokožka využíva UVB na tvorbu vitamínu D, ktorý je nevyhnutnou zložkou zdravých kostí. Ak by sme neprichádzali do kontaktu so slnkom, museli by sme tento vitamín ťažiť zo stravy. Dermatológovia tiež využívajú špecifické vlnové dĺžky UVA a UVB na zmiernenie zápalu.

Keď je ale pokožka vystavená nadmernému množstvu UV žiarenia, dochádza k zmene DNA jej buniek, ktoré začínajú nekontrolovateľne rásť. Od tohto momentu človeka delí už len málo od rakoviny pokožky.

Slnečné svetlo je teda pre zdravého človeka prospešné, pokiaľ sa mu vystavujeme s mierou. Nikdy ale neriskujte spálenú pokožku – aplikujte si preto krém alebo olej pred opaľovaním.