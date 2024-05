Smartfónový malíček: Nemáte ho aj vy? Dvojsekundový test to odhalí

Smartfónový malíček je termín, ktorý sa v uplynulých rokoch začal používať na označenie viditeľnej zmeny na malíčku dominantnej ruky, spôsobenej častým používaním mobilného telefónu.

Keďže smartfón pri držaní v ruke často opierame o malíček, na prste časom vzniká viditeľná priehlbina. Vo videu na TikToku ju opisuje používateľ „The TJ Show“, ktorý zároveň poskytuje návod ako zistiť, či takúto priehlbinu na prste máte aj vy:

Ak si na malíčku nájdete priehlbinu, znamená to, že trpíte smartfónovým malíčkom.

