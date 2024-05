Premiér je po streľbe v život ohrozujúcom stave

Po rokovaní vlády v Handlovej postrelili premiéra Roberta Fica (Smer-SD). V pléne parlamentu to potvrdil podpredseda Národnej rady SR Ľuboš Blaha (Smer-SD) a prerušil rokovanie aktuálnej schôdze na neurčito.

Premiéra Roberta Fica vezú do nemocnice. Útočník strieľal pred domom kultúry, kde zasadala vláda a zasiahol Roberta Fica do brucha.

‼️ The shooter has been detained, according to preliminary police reports, he was aiming precisely at the prime minister - HNonline.



Video: police detain the shooter at the scene of the assassination attempt. pic.twitter.com/Cl9dwUwfqv