Toto je dôvod, prečo sa nemusíte báť smrti: Zdravotná sestra uviedla, čo sa deje s telom pred smrťou

Zdravotná sestra pracujúca v hospici prezradila, prečo by sa ľudia nemali báť odchodu na druhý svet. Podľa nej je totiž telo "stavané na smrť". Julie McFaddenová je zdravotná sestra z Los Angeles, ktorá sa špecializuje na hospicovú starostlivosť a na sociálnych sieťach si získala milióny priaznivcov tým, že sa podelila o svoje postrehy, ktoré pomáhajú destigmatizovať proces umierania.

Táto odborníčka, ktorá už predtým prezradila, čo vidia zomierajúci ľudia pár týždňov pred smrťou , vo videu na YouTube priznala, že sa nebojí umierania. Zároveň vysvetlila, prečo by sa nikto nemal zbytočne obávať procesu umierania. McFaddenová poznamenala, že vaše telo má zabudované mechanizmy, ktoré sa "vypnú", keď sa chystáte zomrieť, aby bol odchod prirodzený a pokojný.

Podľa zdravotnej sestry nám telo biologicky pomáha zomrieť. „Naše telo je doslova stvorené na to, aby zomrelo,“ povedala. Ako uviedla McFaddenová zo svojej skúsenosti v hospici, telá sa začali pomaly vypínať počas šiestich mesiacov pred smrťou. Vysvetlila, že človek blížiaci sa k smrti začne menej jesť, menej piť a viac spať:

"Prečo sa to deje? Pretože hladina vápnika v tele stúpa, a keďže hladina vápnika stúpa, človek začína viac spať. Náš mozog má zabudované mechanizmy, ktoré nás nútia byť hladní a smädní. Z biologického hľadiska, keď telo vie, že sa blíži koniec života, tieto mechanizmy sa vypnú, takže človek zvyčajne nepociťuje hlad a smäd, čo pomáha telu pomaly sa vypínať.“

Zdravotná sestra pripustila, že hoci sa to môže zdať desivé, keď vidíme niekoho umierať, samotný umierajúci pociťuje smrť ako prirodzenú. Povedala, že hoci niektoré choroby môžu smrť znepríjemniť, samotné umieranie nie je bolestivé. Proces, ktorým telo prechádza, aby mu pomohlo zomrieť, v skutočnosti spôsobuje človeku úľavu:

McFaddenová vysvetlila, že smrť je dokonca svojím spôsobom upokojujúca, pretože keď sa chystáte naposledy vydýchnuť, vaše telo uvoľňuje endorfíny:

"Telo pomaly prechádza do niečoho, čo sa nazýva ketóza, ktorá uvoľňuje endorfíny. V tele toho človeka tieto endorfíny tlmia bolesť, otupujú nervy a tiež mu dodávajú pocit eufórie, takže sa cíti dobre. Existuje mnoho dôvodov, prečo sa nebojím smrti. Áno, ako zdravotná sestra v hospici som zažila niekoľko dosť šialených duchovných zážitkov, ktoré ma viedli k tomu, že sa smrti nebojím, ale sú tu aj biologické, metabolické a fyziologické veci, ktoré sa dejú v tele a ktoré ma naozaj upokojujú. Naše telo je stvorené na to, aby zomrelo. Čím menej sa tým budeme zaoberať, tým pokojnejšie to bude.“