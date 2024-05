Vďaka týmto trikom nájdete jablká v obchodoch po celý rok

Možno si to ani neuvedomujete, ale jablká dokážete v obchodoch nájsť počas celého roka. Pritom to nie je bežné a niektoré iné druhy ovocia nie sú v obchodoch dostupné celoročne. Prečo sú teda jablka také výnimočné, že sú v obchodoch počas všetkých štyroch ročných období? Môže za to ich popularita, keďže aj na Slovensku nakupujeme jablká vo veľkom. Na jedenie, pečenie, varenie a mnohé ďalšie. Možnosti ich využitia sú široké a pri množstve dostupných odrôd si každý nájde takú, ktorá mu chutí najviac.

Niektoré krajiny sú v produkcii jabĺk sebestačné, iné sú odkázané na import jabĺk zo zahraničia. Napríklad Veľká Británia dokáže vlastným pestovaním pokryť len 30% zo svojej spotreby. U nás v obchodoch nájdete taktiež ako slovenské, tak aj zahraničné jablká. A práve to je jeden z dôvodov, prečo máme na Slovensku v obchodoch celoročne dostupné jablká. Keď nerastú u nás, dovezú sa zo zahraničia.

Je za tým aj niečo viac

Ale ako je možné, že dokážeme do obchodov dovážať domáce aj zahraničné jablká v zime? Je za tým hneď niekoľko trikov a poďakovať sa môžeme najmä znalostiam chémie. Vďaka tomu sa prišlo na metódy uskladnenia, ktoré umožnia jablkám zostať dlho čerstvé, prežiť uskladnenie, transport, až kým sa nakoniec dostanú až na váš stôl.

Prišlo sa totiž na to, že keď budú mať jablká k dispozícii menej kyslíka, proces zretia sa spomalí, takže vydržia dlho čerstvé. Kým v bežnej atmosfére je 21% kyslíka, v skladoch s ovocím je to inak. Moderné sklady totiž majú atmosféru, ktorá obsahuje len 0,5-3% kyslíka, čo teda dokáže zrenie výrazne spomaliť a predĺži čerstvosť jabĺk.

Je niekoľko spôsobov, ako tento efekt dosiahnuť. Napríklad sa často ovocie skladuje v atmosfére oxidu uhličitého, čo je populárna a aj pomerne lacná metóda uskladnenia ovocia pre dosiahnutie dlhej čerstvosti. Okrem toho sa však využíva aj etén, čo je nenasýtený uhľovodík, ktorý sa skladá z dvoch atómov uhlíka a štyroch atómov vodíka a má svoje miesto v poľnohospodárstve.

Foto: MAYA LAB

Ako vlastne pracuje etén?

V minulosti sa používal ako anestetikum, ale dnes ho už využívame inak. Ako sme už spomenuli, etén má dôležité využitie v rámci hospodárstva a taktiež pomáha tomu, aby sa ovocie na váš stôl dostalo čerstvé a zrelé. Etén pomáha dozrievaniu plodov a napríklad v jablkách a aj ďalších druhoch ovocia sa prirodzene tvorí.

Aplikuje sa vo forme kyseliny 2-chlóetylfosfónovej, ktorá produkuje etén postupne. V praxi sa tak využíva na urýchlenie alebo kontrolu dozrievania plodov, ale má aj ďalšie využitie, napríklad pri zrení ananásov alebo podpore klíčenia niektorých semien. Vďaka eténu tak môžu pestovatelia pozbierať jablká a tie následne v skladoch dozrejú. Preto môžete v obchode kúpiť jablko, ktoré má za sebou dlhú cestu, ale vyzerá a chutí, akoby ho len čerstvo zozbierali zo stromu.

Funguje to aj na ďalšie druhy?

Foto: fotoama.terka/Shutterstock.com

Etén sa takto využíva naozaj hojne a jablká nie sú jediné ovocie, ktoré je vďaka nemu v obchodoch čerstvé. Pomáha aj dozrievaniu banánov, paradajok a aj v prípade väčšiny kôstkovíc. V zásade to pre vás znamená, že jedno zrejúce jablko môže ovplyvniť ďalšie ovocie okolo neho v chladničke. Preto by ste ovocie mali oddeľovať.

Minimálne teda tie druhy ovocia, ktorých dozrievanie etén ovplyvňuje. Pri dozrievaní ho totiž nepotrebujú. Patria tu napríklad citrusy (citrón, limetka, pomaranč...), jahody alebo hrozno. Uhorku alebo papriku by ste pri jablkách nemali nechávať, ale napríklad čerešniam nebude prekážať, ak vedľa nich v chladničke budú dozrievať jablká.