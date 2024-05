5 spôsobov, ako zefektívniť klimatizáciu v aute. Záleží aj na parkovaní

V teplejšom počasí mnohí vodiči využívajú klimatizáciu vo svojom vozidle. Ak však nefunguje správne, z vášho vozidla sa môže stať sauna. Existuje však niekoľko trikov, vďaka ktorým klimatizáciu udržíte v čo najlepšom stave.

Vymeňte filter

V prvom rade musíte dbať na pravidelnú výmenu vzduchového filtra, aby ste z klimatizácie vyťažili maximum. Filter sa zvyčajne nachádza za odkladacou schránkou, ktorá je pred predným sedadlom spolujazdca. Filtrom prechádza vzduch, ktorý sa nasáva do vozidla na ochladenie.

Má životnosť zvyčajne približne rok, alebo sa mení po každých 15 000 km cesty. Môže sa často upchať nečistotami a úlomkami. Ak sa tak stane, môže to ovplyvniť prúdenie vzduchu do vozidla a znížiť účinnosť a efektivitu klimatizácie. Skúste ho vymeniť hneď, ako sa začne otepľovať, aby ste zabránili prenikaniu vlhkého vzduchu do kabíny po období dažďov.

Foto: SuPatMaN/Shutterstock.com

Osoby trpiace sennou nádchou by mali byť obzvlášť dôsledné, pretože filter je zodpovedný za zachytávanie peľu skôr, ako sa dostane do vozidla. Výmena filtra sa dá ľahko vykonať svojpomocne za približne desať minút a nový filter stojí len pár eur.

Naplňte klimatizačný systém

Majitelia by mali sledovať hladinu náplne klimatizácie. Tento plyn je pre chod systému veľmi dôležitý, pretože je zodpovedný za ochladzovanie vzduchu pri prechode z výparníka do ventilačnej časti.

Nízka hladina chladiva spôsobí, že ventilátor bude menej účinný a vo vozidle bude cirkulovať teplý vzduch. Samotné doplnenie je trochu zložitejšie, preto je potrebné navštíviť servis raz za niekoľko rokov.

Ochladzujte pomaly

Keď nasadnete do auta, môžete sa cítiť ako v peci, najmä ak dlhší čas stálo na slnku. Preto môže byť lákavé zapnúť ventilátor na maximum v snahe čo najrýchlejšie ochladiť auto.

V skutočnosti je to však chyba, pretože to núti systém využívať vzduch v kabíne, ktorý je často teplejší ako vzduch vonku. Namiesto toho skúste začať pomaly a postupne zvyšovať výkon, kým sa vzduch neochladí, a potom stlačte tlačidlo recirkulácie, aby ste udržali stabilnú teplotu.

Foto: 4everest/Shutterstock.com

Ďalším trikom je nasmerovať vetracie otvory nahor smerom k streche, a nie na svoju tvár, pretože je to účinnejší spôsob, ako rýchlejšie ochladiť celé auto.

Správne nastavenie

Keď už ste sa dopracovali k maximálnemu výkonu, nezmarte to tým, že zmätiete klimatizáciu nesprávnym nastavením. Najlepšie je nastaviť teplotu tak nízko, ako to len pôjde, aj keď vám už nie je príliš teplo.

Ak ju necháte niekde uprostred, môže sa stať, že začne vzduch mierne ohrievať, aby ho potom opäť ochladila. To je mimoriadne neefektívne a spáli to viac paliva a spôsobí väčšie opotrebovanie.

Parkujte premyslene

Ponechanie auta na slnku môže spôsobiť, že vnútorná teplota dosiahne viac ako 50 °C, keď je vonku 30 °C. Preto sa snažte zaparkovať v tieni, ideálne pod nejakou formou zastavaného krytu, a nie pod stromom.

Ak nemôžete nájsť vhodné miesto, skúste použiť slnečné clony na čelnom skle a oknách. Prípadne mierne pootvoriť okno, aby ste zabránili spáleniu interiéru.

Oprava klimatizácie

Foto: JU.STOCKER/Shutterstock.com

Ak ste vyskúšali všetky tieto možnosti a stále je vám príliš horúco, môže to znamenať problém s vašou klimatizáciou. Príčinou môže byť čokoľvek, od netesnosti až po opotrebovaný diel. Kontrolu môžete vykonať v každom dobrom servise. Ak však budete dbať na údržbu, vaša klimatizácia by vám mala vydržať dlhé roky.