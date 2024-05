3 znaky, že vám niekto kradne Wi-Fi: Takto sa zbavíte príživníkov na internete

Pri klasickom vlámaní do domu by ste si všimli, že vám niečo zmizlo, no pri krádeži internetu to nie je také zjavné. Ak sa však niekto priživuje na vašom internetovom pripojení, potom vaše vlastné zariadenia môžu mať horšie pripojenie.

Podľa odborníkov zo spoločnosti AtlasVPN sa hackeri alebo dokonca aj susedia v dosahu signálu siete Wi-Fi dokážu pomerne ľahko pripojiť k vášmu bezdrôtovému internetu. A to môže spôsobiť, že vy a vaša rodina budete mať len obmedzené pripojenie.

Odborníci AtlasVPN pre denník The Sun uviedli: "Získajú prístup k sieti a môžu ukradnúť podstatnú časť vašej šírky pásma." Tu sú tri kľúčové príznaky, že je k vašej sieti Wi-Fi pripojený nežiadúci hosť.

Znaky, že sa niekto pripojil na váš internet

Najväčším varovným signálom je, ak je vaša Wi-Fi sieť bezdôvodne pomalá. Ak ste doma sami, nesťahujete si novú hru ani sa nesnažíte streamovať film, nie je veľa dôvodov na to, aby vaše internetové pripojenie slablo.

Ak máte podozrenie, skontrolujte stavové kontrolky na Wi-Fi routeri. Funguje to však len vtedy, ak sú všetky bezdrôtové zariadenia úplne vypnuté. Odpojenie všetkých zariadení od siete by mohlo byť zložité, ak ich máte veľa.

Foto: Norman Chan/Shutterstock.com

Ak nie sú k sieti Wi-Fi pripojené žiadne zariadenia, kontrolky by nemali blikať. Ak áno, je pravdepodobné, že je k vašej sieti pripojený niekto iný.

K moderným routerom sa často dodáva mobilná aplikácia, pomocou ktorej môžete kontrolovať sieť a vyhľadávať zariadenia. Ak však máte starší router, existujú aj iné aplikácie, ktoré vám pomôžu odhaliť cudzích používateľov.

Jednou zo spoľahlivých aplikácií je Wi-Fi Guard, ktorá je k dispozícii pre zariadenia so systémom Android aj iOS. Aplikácia poskytuje používateľom zoznam všetkých pripojených zariadení, takže môžu odhaliť tie, ktoré nerozpoznávajú.

Ďalším spôsobom, ako skontrolovať, či náhodou neplatíte internet aj za niekoho cudzieho, je prihlásiť sa do ovládacieho panela správcu Wi-Fi. Môžete to urobiť vyhľadaním svojej IP adresy vo webovom prehliadači. Vaša IP adresa bude vyzerať nejak takto: http://192.168.0.1/

Potom musíte zadať používateľské meno správcu, ktoré môže byť často "admin", a heslo správcu. Odtiaľ môžete vyhľadať mapu siete a používateľov.

Foto: BritCats Studio/Shutterstock.com

Ako sa zbaviť príživníkov na internete

Ak sa v aplikácii alebo na ovládacom paneli správcu routera zobrazí cudzie zariadenie, zvyčajne existuje možnosť zablokovať, zakázať alebo odpojiť zariadenie.

Ak cudzie zariadenie zbadáte pomocou funkcie Wi-Fi Guard, nebudete ho môcť odhlásiť prostredníctvom aplikácie. Namiesto toho môžete zmeniť heslo routera. To však bude mať a následok, že každé vaše zariadenie sa bude musieť znova prihlásiť s novým heslom.