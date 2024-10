Šéfkuchári varujú: Tieto jedlá si radšej neobjednávajte

Pri stravovaní v reštauráciách očakávame vysokú kvalitu a dobrú chuť jedla, no niekedy za svoje peniaze nedostaneme to, čo by sme si priali. Pri niektorých jedlách nastane pocit sklamania a v určitých prípadoch je lepšie si jedlo dať radšej doma. Bez ohľadu na to, aká kvalitná je reštaurácia, niektoré jedlá sa viac oplatí jesť od profesionálneho kuchára ako iné.

Viacerí šéfkuchári prezradili, ako sa stravujú oni a čo by si sami v reštaurácii nikdy neobjednali. Pre portál Eat This, Not That! niektorí uviedli, že by sa vyhli jedlám, ktoré bežne jedávate aj doma. Iní varujú pred jedlami, na ktorých sa zvykne v kuchyni šetriť: od podávania lacných verzií ingrediencií, až po tie, ktoré sa spoliehajú na lacné dochucovadlá.

Lacný steak s omáčkou

Viacerí šéfkuchári si myslia, že existuje jedno jedlo, ktoré neznesie zlú kvalitu alebo prípravu: steak. Okrem toho, že by ste sa mali vyhýbať dobre prepečeným steakom, neobjednávajte si steaky, ktoré sú podozrivo lacné alebo je na nich priveľa omáčky. Lacný steak je totiž znakom nižšej kvality mäsa.

Foto: Topaz Voon/Shutterstock.com

Podľa šéfkuchára Briana Hatfielda je príliš veľa omáčky ďalším spôsobom, ako zničiť dobrý steak. Kuchári sa nimi snažia zakryť menej kvalitné hovädzie mäso a dochucovadlá zničia prirodzenú chuť aj kvalitnejších kusov mäsa. Preto je lepšie si objednať drahší a čistý steak.

Hľuzovky

Ďalším pokrmom v jedálnom lístku, ktorého kvalita je zvyčajne nižšia, sú hľuzovky. Podľa niektorých šéfkuchárov je prítomnosť hľuzovky varovným signálom. „Nikdy si neobjednávajte nič, čo má v názve slovo 'hľuzovka',“ radí šéfkuchárka Saura Kline. Ak nie ste v špičkovej reštaurácii, zvyčajne sa tým myslí hľuzovkový olej, ktorý sa len veľmi zriedkavo vyrába zo skutočných hľuzoviek. Zvyčajne sa používa agresívne a okamžite zvýši cenu akéhokoľvek jedla, ktoré jete, bez ohľadu na jeho skutočnú kvalitu.

Rizoto

Podobne ako hľuzovkový olej, aj iné voňavé prísady, ako napríklad slanina a smotana, môžu byť pre reštaurácie jednoduchým spôsobom, ako maskovať chute a šetriť. Najlepším príkladom je obľúbené rizoto, ktoré vedia kuchári často pokaziť.

Foto: vaivirga/Shutterstock.com

„Pre mňa osobne je hlavným jedlom číslo jeden, ktoré si v reštaurácii nikdy neobjednávam, akýkoľvek druh rizota,“ hovorí šéfkuchár Brian Motyka. „Aj keď sa vždy nájdu výnimky z pravidla, väčšinou sú rizotá predvarené, zohriate, doplnené smotanou a potom prevarené nad rámec štruktúry al dente, ktorú hľadáte.“ Šéfkuchár vysvetľuje, že rizoto je najlepšie, keď je ryža uvarená al dente, je dochutená maslom a parmezánom a má konzistenciu, ktorá je zároveň šťavnatá a rozplýva sa v ústach.

Jedlá s množstvom slaniny

Nadmerné používanie slaniny môže byť znakom toho, že niečo s jedlom nie je v poriadku. „Vyhnite sa rybím špecialitám so slaninou,“ varuje šéfkuchár Eric Duchene. „Slanina sa používa na zakrytie zápachu starých rýb.“ Duchene upozorňuje, že surové ryby by sa nemali objednávať v nedeľu večer, pretože „reštaurácie nedostávajú dodávky v nedeľu, takže pri objednávke v nedeľu večer nedostanete tie najčerstvejšie produkty“.

Foto: Lunov Mykola/Shutterstock.com

Všedné jedlá

Nakoniec, či už ide o dobre známu misku syrových cestovín alebo nekvalitný steak ukrývajúci sa pod hubovou omáčkou, jedlá v reštaurácii by mali byť niečím výnimočné. Preto sa Oscar Cabezas vo všeobecnosti vyhýba veciam, ktoré pôsobia príliš všedne. Šéfkuchár vysvetľuje, že kým niektorí ľudia jedia vonku, pretože neradi varia, iní chodia do reštaurácií, aby sa inšpirovali. „Keď idem do reštaurácie, chcem sa nechať ohúriť výnimočným a neočakávaným jedlom, ktoré by mi doma nenapadlo pripraviť,“ dodal.