Autá DMC-12 známe z filmovej trilógie Návrat do budúcnosti sa vytrácajú z ciest

„Tam, kam ideme, nepotrebujeme cesty,“ vyhlásil vo filme Návrat do budúcnosti doktor Brown. Potvrdzujú to tiež najnovšie štatistiky – v súčasnosti je v Spojenom kráľovstve 303 „DeLoreanov“ schopných jazdy. Ďalších 114 je v registri britského dopravného úradu zapísaných bez PZP, čo znamená, že na ne zrejme sadá prach niekde v garáži, uvádza aukčná platforma Collecting Cars, ktorá najnovšie štatistické údaje dopravného úradu zverejnila pri príležitosti 40. výročia filmu Návrat do budúcnosti do kín.

Vozidlá DMC-12 vyrábala automobilka DeLorean Motor Cars v severoírskom meste Dunmurry. Štyri roky pred vydaním filmu ich z výrobnej linky zišlo 9000 kusov, už rok po vydaní filmu však automobilka skrachovala a z DMC-12 sa stali zberateľské kúsky.

Aukčná platforma Collecting Cars počas uplynulých šiestich rokov predala iba dve DMC-12. Cena jedného kusu v bezchybnom stave sa podľa nej pohybuje okolo 80.000 libier.

Ak by ste však náhodou mali funkčný stroj času, v roku 1981 by ste nový model DMC-12 kúpili za 18.000 libier.

Generálny riaditeľ aukčnej platformy Edward Lovett vidí dôvod vysokej ceny DMC-12 v ich vzácnosti a neutíchajúcej popularite filmovej trilógie Návrat do budúcnosti.