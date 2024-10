Oskar Rózsa uviedol, ako bude znieť slovenská hymna

Štátny symbol stojí nad všetkými politickými hrami. Tvrdí slovenský hudobník, producent, dirigent a skladateľ Oskar Rózsa. Pre TASR potvrdil, že pracuje na novom znení a novej inštrumentácii štátnej hymny Slovenskej republiky.

„Je to nápad, ktorý vznikol zhruba okolo roku 2011 v mojej hlave, keď som kontaktoval vtedajšie ministerstvo kultúry aj s rozpracovaným demom, kde som prezentoval moju hudobnú víziu,“ uviedol Rózsa.

„Aranžmán je monumentálny, rigorózny a majestátny. V závere sú dve prekvapenia,“ dodal Rózsa pre TV Markíza. Slovenská hymna podľa jeho slov prvý raz v histórii zaznie na záver s durovým, a teda veselým akordom a nie smutným molovým, ako to je teraz.

Podľa slov hudobníka dozrel čas, že sa jeho vízia napĺňa. „Som veľmi spokojný s doposiaľ nahratým materiálom, máme úžasnú nahrávku v spolupráci so Slovenskou filharmóniou,“ prezradil Rózsa. Skladateľ a producent sa rozhodol byť striedmy v podávaní informácií o svojom diele, situáciu okolo novej podoby štátnej hymny označil za delikátnu záležitosť. „Rád by som dielo dokončil, odpremiéroval. A potom uvidíme, akým spôsobom sa dotkne sŕdc poslucháčov, respektíve celej spoločnosti. Mojou ambíciou bolo pozdvihnúť krásnu melódiu, zadefinovať ju v majestátnom aranžmáne, verím, že sa nám to podarilo,“ uzavrel.

Ministerstvo kultúry SR pripravuje v spolupráci so Slovenskou filharmóniou úpravu štátnej hymny. Nový aranžmán dostane po 32 rokoch, pričom pôvodný text ani nápev sa nemenia. Má byť viac symfonický, monumentálny a nápaditý. Úlohy sa zhostil slovenský skladateľ, dirigent a producent Rózsa.