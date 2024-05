Z trhu sťahujú ryžu, zákazníci ju nesmú konzumovať

Zo slovenského aj českého trhu sťahujú nebezpečnú ryžu značky Lagris. Vo výrobku došlo k prekročeniu maximálneho reziduálneho množstva pesticídov, informuje Podravka-Lagris a.s. na svojej stránke. Ide o Lagris ryžu BASMATI v 500-gramovom a 5-kilovom balení.

Ryža sa predávala vo viacerých obchodných reťazcoch, ktoré už pristúpili k stiahnutiu produktu z predaja. Informovali o tom reťazce METRO Cash & Carry SR a MAKRO Cash & Carry ČR a BILLA ČR.

Zo slovenského trhu sťahujú

Lagris ryža BASMATI 500 g (EAN 8594004491190) s dátumom spotreby do 29.10.2026

Lagris ryža BASMATI 5 kg (EAN 8594004490186) s dátumom spotreby do 2.11.2026.

Foto: metro.sk

Z českého trhu sťahujú

LAGRIS Rýže Basmati 4x500g, DMT 22.11.2026, EAN 78594004491199;48594004491198

LAGRIS Rýže Basmati 500g, DMT, 22.11.2026, EAN 8594004491190

LAGRIS Rýže Basmati 5kg, DMT 2.11.2026, EAN 8594004490186

Dôvodom stiahnutia ryže z predaja je prekročenie maximálneho obsahu pesticídu Acetamipridu. Maximálny limit je vo výške 0,01 mg/kg, pričom v ryži Lagris boli namerané hodnoty vo výške 0,034 mg/kg, informuje PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o.

“Doporučujeme, aby ste vyššie uvedené výrobky nekonzumovali. Výrobky môžete vrátiť v predajni, kde boli zakúpené,” dodáva Podravka.

V obchodnom reťazci METRO bola Lagris ryža v predaji od 6.11.2023. Vrátenie je možné do 30.6.2024. V obchodnom reťazci MAKRO bola ryža dostupná od 28.11.2023 do 29.4.2024. Vrátenie v ČR je možné do 31.6.2024, informovala Petra Bártová, vedúca oddelenia kvality spoločnosti METRO a MAKRO Cash & Carry.