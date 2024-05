6 zvláštnych prejavov správania na smrteľnej posteli

41-ročná ošetrovateľka z hospicu v kalifornskom meste Los Angeles Julie McFaddenová vo videu na YouTube hovorí o najčastejších prejavoch správania, s ktorými sa stretáva u svojich zomierajúcich pacientov. Jej cieľom je šíriť povedomie o našich posledných chvíľach na tomto svete a lámať tabu okolo témy smrti a umierania.

McFaddenová vo videu vymenovala šesť zvláštností, ktoré spozorovala u pacientov na smrteľnej posteli.

Pacienti sa podľa ošetrovateľky tesne pred smrťou stretávajú s náhlym prívalom energie, ktorý sa prejavuje napríklad vo forme hladu, pozitívnej nálady alebo nečakanej schopnosti znovu kráčať.

„Ak neviete o tom, čo bude nasledovať, môžete nadobudnúť dojem, že sa ich stav zlepšil, a tak náhle úmrtie, ktoré prichádza do jedného až dvoch dní, mnohých mimoriadne zasiahne.“

Niekoľko týždňov pred smrťou ľudia bežne halucinujú, tvrdí McFaddenová. Ich vízie sú zväčša upokojujúce, no okolostojacich môže zmiasť, akí sú pri nich pacienti bdelí a vedomí.

Podľa ošetrovateľky najlepší spôsob, akým sa rodina môže zachovať, je tolerovať vízie umierajúceho a nevyvracať ich za každú cenu.

McFaddenová sa stretla už aj s pacientmi, ktorí správne predpovedali deň a hodinu svojho odchodu.

„Videla som niekoľko extrémnych prípadov, keď pacienti povedali 'Dnes večer zomriem, viem to, cítim to,' a potom sa to naplnilo.“