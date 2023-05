Toto vidia zomierajúci ľudia pár týždňov pred smrťou. Zdravotná sestra prezradila zážitky z hospicu

To, čo uvidíme na smrteľnej posteli ostane záhadou, kým sa nepoberieme na onen svet, no jedna pracovníčka hospicu má približnú predstavu, čo by to mohlo byť. Podľa Julie McFaddenovej ľudia v posledných týždňoch života často vidia zosnulých blízkych či domáce zvieratá, ktoré im dodávajú odvahu opustiť tento svet.

McFaddenová z Los Angeles v Kalifornii sa stará o nevyliečiteľne chorých pacientov na sklonku ich života a zabezpečuje im pohodlie v mesiacoch pred ich smrťou. Pracovala v hospici viac ako päť rokov a teraz na TikToku uverejňuje to, čo sa podľa svojich slov naučila o smrti a umieraní.

Zdravotníčka uviedla, že väčšina jej pacientov zažila zjavenia príbuzných, ktorí ich upokojovali slovami, ako napríklad: "Čoskoro si po teba prídeme" alebo "Neboj sa, pomôžeme ti". Umierajúci pacienti videli zosnulých priateľov, rodinu a domáce zvieratá tak často, že túto informáciu zahrnuli do brožúr, ktoré dostávajú pacienti a ich príbuzní, aby pochopili, čo sa deje. McFaddenová však dodala, že zdravotníci nevedia, prečo sa to deje a nevedia to ani vysvetliť.

Tieto zjavenia sa podľa nej zvyčajne objavujú mesiac pred smrťou pacienta a môžu sa vyskytovať buď v snoch, alebo ich človek môže vidieť v miestnosti. McFaddenová hovorí, že pacienti sa často pýtajú: "Vidíte to, čo vidím ja?". No pacienti sa zvyčajne neboja týchto zjavení a návštevy zosnulých blízkych ich skôr upokojujú.

McFaddenová si nemyslí, že ide o halucinácie, aj keď aj tie pacienti príležitostne zažívajú. Podľa nej sú totiž pacienti pri týchto zjaveniach zvyčajne bdelí, nie sú dezorientovaní a sú pri zmysloch."Nie je to tak, že by hovorili množstvo bláznivých vecí, ktoré nedávajú zmysel," dodala McFaddenová. "Zvyčajne sú funkční a logickí a pýtajú sa ma: Prečo vidím svoju mŕtvu mamu, vy ju vidíte?"

McFaddenová vo videách ubezpečuje všetkých hriešnikov, že nikdy nevidela žiadne znamenia, že umierajúci ľudia "idú do pekla, k démonom, do ohňa, do ničoho podobného". V jednom videu tvrdí, že raz mala víziu niečoho, čo by považovala za anjela, ktorý stál nad posteľou umierajúcej pacientky.