Kalkulačka smrti presne odhalí, ako dlho budete žiť. Pred týmto však odborníci varujú

Vedci za pomoci umelej inteligencie vytvorili “kalkulačku smrti”, ktorá až s prekvapivou presnosťou dokáže predpovedať, kedy zomriete. Jej tvorcovia však teraz varujú tých, ktorí chcú zistiť svoju priemernú dĺžku života, aby si dávali veľký pozor na podobné kalkulačky.

Dánski výskumníci predstavili chatbota Life2vec AI v decembri 2023. Tvrdia, že program dokáže presne predpovedať nielen to, ako dlho budete žiť, ale aj to, akí budete bohatí. Life2vec je nástroj, ktorý na základe niekoľkých otázok poskytuje používateľom informácie o tom, kedy zomrú. Funguje na základe modelu CHAT-GPT, pričom kladie otázky týkajúce sa majetkových pomerov, povolania, bydliska a zdravotného stavu jednotlivca.

Falošné stránky vás chcú obrať o údaje a peniaze

Teraz sa na internete objavilo niekoľko napodobenín, pričom sa tieto aplikácie javia ako podvod. Pôvodný chatbot Life2vec totiž doposiaľ nebol sprístupnený širokej verejnosti. Dánski vedci preto vydali varovanie, že podvodníci vytvorili falošné webové stránky napodobňujúce chatbota, ktoré nemajú nič spoločné s ich prácou.

Tvrdia, že pôvodný softvér je súkromný, pretože obsahuje citlivé údaje a je uložený v Štatistickom úrade Dánska. Preto k botovi nie je možné získať prístup cez internet. Na svojej stránke výskumníci zverejnili varovanie:

“Vieme o účtoch na sociálnych sieťach a minimálne jednej podvodnej webovej stránke, ktorá tvrdí, že spojená s modelom life2vec. Nie sme spojení s týmito ani inými subjektmi, ktoré tvrdia, že používajú našu technológiu.”

Na snímkach falošné stránky s napodobeninou kalkulačky smrti

Cieľom podvodných webových stránok môže byť krádež údajov a iných citlivých informácií, ako sú e-mailové adresy, telefónne čísla alebo údaje o kreditných kartách. Môžu sa dokonca používať na šírenie škodlivého softvéru.

Umelá inteligencia dokázala predpovedať smrť účastníkov s presnosťou 78 %

Life2vec vytvorili vedci v Dánsku a USA. Do modelu vložili údaje z dánskych zdravotných a demografických záznamov o šiestich miliónoch ľudí vo veku od 35 do 65 rokov. Približne polovica účastníkov zomrela v rokoch 2016 až 2020. Vedci však zistili, že Life2vec predpovedal, kto zomrie a kto bude žiť, s presnosťou 78 %.

Umelá inteligencia použila informácie, ako je príjem, povolanie a zdravotná anamnéza, aby určila, ako dlho budú ľudia žiť, ako aj sociálne "životné udalosti", ktoré môžu zažiť v nasledujúcich rokoch.

"Mohla by predpovedať zdravotné výsledky," povedala Sune Lehmannová, profesorka na Dánskej technickej univerzite (DTU) a hlavná autorka štúdie Life2vec. "Takže by sa mohla predpovedať plodnosť alebo obezita, alebo by sa možno dalo predpovedať, kto dostane rakovinu alebo kto ju nedostane. Ale tiež by to mohlo predpovedať, či budete zarábať veľa peňazí."