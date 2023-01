Posúvate povinnosti na neskôr? Môže sa to odraziť aj na vašom zdraví

Štúdie zistili súvislosť medzi prokrastináciou a zlým zdravotným stavom. Spája sa s vyššou mierou stresu, nezdravým životným štýlom a odďaľovaním návštevy lekára so zdravotnými problémami.

Tieto štúdie nám však vzhľadom na ich charakter nemôžu povedať smerovanie tohto prepojenia. Spôsobuje prokrastinácia zlé fyzické a duševné zdravie, pretože ľudia odkladajú začiatok nového cvičebného režimu alebo návštevu lekára so zdravotným problémom? Alebo je to naopak? Vedie zlé fyzické zdravie ľudí k otáľaniu, pretože teraz nemajú energiu na to, aby túto úlohu zvládli?

Vedci uskutočnili longitudinálnu štúdiu – teda štúdiu, ktorá sledovala ľudí počas určitého časového obdobia a merala v rôznych bodoch štúdie. Do štúdie prijali 3 525 študentov z ôsmich univerzít v Štokholme a okolí a požiadali ich o vyplnenie dotazníkov každé tri mesiace počas jedného roka.

Štúdia, publikovaná v JAMA Network Open, mala za cieľ zistiť, či študenti, ktorí prokrastinujú, majú vyššie riziko zlého duševného a fyzického zdravia. Z 3 525 študentov, ktorých prijali, 2 587 odpovedalo na následný dotazník o deväť mesiacov neskôr, kde sa meralo niekoľko zdravotných výsledkov.

Študenti s väčšou tendenciou prokrastinovať na začiatku štúdie boli porovnaní so študentmi s nižšou tendenciou. Výsledky ukázali, že vyššie úrovne prokrastinácie boli spojené s o niečo vyššími príznakmi depresie, úzkosti a stresu o deväť mesiacov neskôr.

Študenti s vyššou úrovňou prokrastinácie tiež častejšie hlásili zneschopňujúce bolesti v ramenách alebo rukách, horšiu kvalitu spánku, väčšiu osamelosť a väčšie finančné ťažkosti. Tieto asociácie zostali, aj keď vedci vzali do úvahy ďalšie faktory, ktoré mohli asociáciu ovplyvniť, ako je vek, pohlavie, úroveň vzdelania rodičov a predchádzajúce fyzické a psychiatrické diagnózy.

Hoci žiadny konkrétny zdravotný výsledok nebol silne spojený s prokrastináciou, výsledky naznačujú, že prokrastinácia môže byť dôležitá pre širokú škálu zdravotných výsledkov, vrátane duševných problémov, invalidizujúcej bolesti a nezdravého životného štýlu.

V predchádzajúcich štúdiách boli účastníci hodnotení iba v jednom časovom bode, takže bolo ťažké vedieť, ktorá z podmienok bola prvá: prokrastinácia alebo zlý zdravotný stav. Tým, že študenti odpovedali na dotazníky v niekoľkých časových bodoch, si mohli byť výskumníci istí, že pred meraním ich zdravia boli prítomné vysoké úrovne prokrastinácie.

„Stále je však možné, že iné faktory, ktoré sa v našej analýze nezohľadnili, by mohli vysvetliť súvislosti medzi prokrastináciou a následnými zlými zdravotnými výsledkami. Naše výsledky nie sú dôkazom príčiny a následku, ale naznačujú to silnejšie ako predchádzajúce prierezové štúdie,” napísali autori štúdie v článku uverejnenom na portáli The Conversation.

Stres z nesplnených úloh vplýva aj na fyzickú pohodu

Neustále čakajúce termíny alebo stále ignorovanie základných vecí, ktoré si vyžadujú pozornosť, nevyhnutne spôsobujú starosti a stres, píše portál People One Health. Keď neustále meškáte, máte sklony k sebakritike a pocitom hanby, tlaku a dokonca neschopnosti.

Tento stres rastie a ovplyvňuje fyzickú pohodu. Nie je nezvyčajné, že chronickí prokrastinátori pociťujú zdravotné problémy súvisiace so stresom, ako sú bolesti hlavy, tráviace problémy a nespavosť. Ten istý stres tiež znižuje imunitný systém a robí nás zraniteľnými voči prechladnutiu, chrípke a infekciám.

Každý občas niečo odloží, no prokrastinátori sa chronicky vyhýbajú ťažkým alebo komplikovaným úlohám alebo situáciám, ktoré spôsobujú nepohodlie. Prokrastinátori majú tendenciu zostať zaneprázdnení rozptyľovaním, ktoré prináša okamžité uspokojenie, namiesto toho, aby pracovali na dlhodobej odmene dôsledného sledovania.

Dá sa to liečiť

Pre bežných prokrastinátorov majú vedci dobré správy. Klinické štúdie ukázali, že kognitívno-behaviorálna terapia je účinná pri znižovaní prokrastinácie.

Liečba pomáha človeku prekonať prokrastináciu rozdelením dlhodobých cieľov na krátkodobé ciele, zvládaním rozptýlenia, ako je vypnutie mobilných telefónov, a sústredením sa na úlohu napriek negatívnym emóciám.

Vyžaduje si to určité úsilie, takže to nie je niečo, čo človek môže urobiť, keď sa snaží dodržať konkrétny termín. Ale aj malé zmeny môžu mať veľký vplyv. Môžete si to vyskúšať sami. Môžete začať už dnes tým, že ak sa potrebujete sústrediť na nejakú úlohu, necháte svoj mobilný telefón v inej miestnosti.