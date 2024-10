Ako jesť kivi: Mnohí ľudia vynechávajú najlepšiu časť ovocia

Zatiaľ čo mnohí ľudia si pred konzumáciou kivi ošúpu chlpatú kožu ovocia, podľa odborníkov by ste v záujme svojho zdravia mali zjesť aj šupku. Na sociálnych sieťach sa rozšírilo video s hollywoodskou herečkou Jennou Ortegou, ako chrúme kivi podobne ako jablko. Po tomto virálnom videu si mnohí ľudia uvedomili, že kivi sa dá bez väčších problémov jesť aj so šupkou.

Podľa lekárov je tento spôsob konzumácie kivi dokonca zdravší. Gastroenterológ Joseph Salhab zdieľal zábery herečky a dodal, že konzumácia kivi so šupkou môže priniesť významné zdravotné výhody. „Ak zjete kivi so šupkou, v skutočnosti získate o 50 percent viac vlákniny a viac vitamínov a živín,“ povedal Salhab. Gastroenterológ však upozorňuje, že pred konzumáciou by ste mali kivi dobre umyť.

Foto: Studio KIWI/Shutterstock.com

Šupky kivi sú bohaté na vlákninu, vitamín C a antioxidanty, ktoré sú kľúčové pre zdravie a majú dokonca účinky proti starnutiu. Okrem toho, že šupka kivi dodáva vlákninu, môže pomôcť podporiť zdravý rast baktérií v črevách, pomôcť pri trávení a dokonca zabrániť zápche. Ak sa zbavíte šupky, potenciálne sa pripravíte o tieto výhody.

Zatiaľ čo niektorých ľudí zaujal potenciálny prínos pre zdravie, iní sa nevedia zmieriť s textúrou šupky. Doktor Salhab má však riešenie pre tých, ktorých odrádza chlpatá koža na kivi. Odroda kivi gold alebo zlaté kivi má hladší povrch bez nepríjemných chĺpkov, takže sa ľahšie konzumuje aj so šupkou.

Foto: DronG/Shutterstock.com

Napriek váhaniu niektorí odvážlivci sa v komentároch pochválili, že odteraz už jedia kivi iba so šupkou. „S kožou chutí oveľa lepšie,“ povedal jeden z komentujúcich. Ďalší dodal, že chuť šupky mu nevadila, ale ťažko sa to žulo, preto odporúča kivi nakrájať na menšie kúsky. Doktor Salhab súhlasil a odporučil nakrájať ovocie na menšie okrúhle kúsky.