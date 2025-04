Vo viacerých okresoch vyhlásila vláda mimoriadnu situáciu

Bude platiť od stredy 14.00 h. Schválila aj mimoriadny zásah do populácie medveďa hnedého v počte 350 jedincov na základe správy Štátnej ochrany prírody SR. Kabinet tak urobil na stredajšom rokovaní.

Mimoriadna situácia bude platiť pre okresy Turčianske Teplice, Martin, Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov, Levoča, Prešov, Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranou nad Topľou, Humenné, Medzilaborce, Snina, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Košice-okolie, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Detva, Veľký Krtíš, Krupina, Zvolen, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica, Topoľčany, Zlaté Moravce, Levice, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Trenčín.

„Účelom tohto materiálu je zabezpečenie mimoriadneho zásahu do populácie medveďa hnedého na území SR vo vybraných okresoch tak, aby v maximálnej možnej miere bola zabezpečená ochrana života a zdravia obyvateľov,“ uviedol envirorezort. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) má zabezpečiť vydávanie rozhodnutí na povolenie výnimiek zo zákazov z druhovej ochrany na usmrtenie jedincov medveďa.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) reagoval, že vláda prijala citlivé rozhodnutie. Riešenie považuje za správne. „Bola o tom pomerne zaujímavá diskusia, ale súhlasím s členmi vlády, ktorí hovoria, že nemôžeme žiť v krajine, kde sa ľudia budú báť chodiť do lesa a kde sa z človeka stane potrava pre medveďa. Intenzita útokov veľmi brutálne narastá, a to sme v období, keď by medvede mali byť v pokojovom režime,“ podotkol Fico. Leto podľa neho môže byť z pohľadu útokov zlé.

Počet medveďov, ktoré by mali byť odstrelené, určili štátni ochranári analýzou vychádzajúcou zo štúdie Karlovej univerzity. Išlo o zber vzoriek od roku 2019 a 2020 a výsledky odovzdala univerzita Štátnej ochrane prírody SR v apríli v roku 2024, priblížil štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa. Skonštatoval, že analýzu spochybňovali, zdá sa im podhodnotená. Správu o určení počtu medveďov na elimináciu podľa Kuffu zašlú aj Európskej komisii a zverejnia verejnosti.

Tvrdenie, že vnadiská môžu za konflikty s medveďmi, považuje za amatérske. V minulosti sa podľa Kuffu sypalo v lesoch viac, teraz sú veterinárne opatrenia prísnejšie na vnadenie a prikrmovanie. Poľovníci si na to dávajú veľký pozor, podotkol. „Útoky sa dejú aj na miestach, kde je prístup človeka v minimálnej miere,“ doplnil štátny tajomník. Envirorezort robí aj preventívne opatrenia, ako napríklad výzvu na zaobstaranie osvetlenia do koncových častí obcí či klietky na kontajnery.

Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) tvrdí, že celý proces eliminácie medveďov je správny a počet usmrtených jedincov vychádza z výsledkov, ktoré boli predchádzajúcou vládou stanovené odborne. Medveď je podľa neho na rozlohu Slovenska premnožený v stovkách.

V lokalitách s premnoženou populáciou medveďa pocítili vlani 40-percentný prepad v cestovnom ruchu, skonštatoval minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý). Ide podľa neho o citeľný prepad a ľudia opúšťajú slovenskú prírodu. Elimináciu 350 jedincov medveďa považuje za prijateľné číslo v súvislosti „so zachovaním symbiózy s Bruselom vo veci eurofondov“. Huliak poznamenal, že medvedia populácia sa na Slovensku každé tri roky zdvojnásobuje a netreba sa preto o ňu obávať. „Nie je to ani polovica ich prírastku. Naplniť toto číslo odstrelom bude problematické, pokiaľ sa celoplošne nezainteresujú do toho poľovníci a nevytvoria sa koridory okolo postihnutých miest a obcí,“ povedal Huliak s tým, že v súčasnosti je časovo náročné stotožniť a eliminovať synantropného medveďa. Premnoženie medveďov podľa neho nevzniklo prikrmovaním zveri poľovníkmi. Zároveň poznamenal, že na štátnej ochrane prírody aktuálne prebieha projekt sčítavania medveďov na Slovensku.