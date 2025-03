Skrytá príčina nadúvania a bolesti brucha: Táto diagnóza je u žien často prehliadaná

Mnohé ženy trpia na veľké bolesti v dôsledku ochorenia, ktoré je často prehliadané. Lekár varoval pred špecifickým gynekologickým problémom, ktorý často zostáva u žien dlhé roky nediagnostikovaný.

Britský všeobecný lekár Asif Ahmed tvrdí, že adenomyóza sa niekedy môže javiť ako endometrióza - stav, keď tkanivo podobné výstelke maternice rastie mimo maternice. V niektorých prípadoch to môže viesť k nesprávnej diagnóze. Ako vysvetlil v príspevku na sociálnej sieti:

"Je to ako endometrióza, ale nie je to to isté. Môže spôsobiť silnú, bolestivú menštruáciu a má ju jedna z desiatich žien. Mnoho rokov sa to nediagnostikuje, ale na ultrazvukových výsledkoch to vidím čoraz častejšie a je to adenomyóza. Výstelka maternica v tomto prípade rastie v svalovej stene maternice."