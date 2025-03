Smartfóny deťom pomáhajú, tvrdia výskumníci. Má to však jednu podmienku

Prieskum, ktorého sa zúčastnilo viac ako 1500 detí, naznačuje, že smartfóny môžu byť prospešné pre ich duševnú a sociálnu pohodu. Platí to však iba ak nezačnú používať sociálne médiá. Justin Martin z University of South Florida uskutočnil prieskum medzi deťmi vo veku 11 až 13 rokov, čím otvoril 25-ročnú celoštátnu štúdiu, ktorej cieľom bolo preskúmať súvislosť medzi digitálnymi médiami a duševnou pohodou.

Vedci zistili, že 78 % z 1510 opýtaných detí vlastnilo smartfón a že 21 % z nich hlásilo príznaky depresie a úzkosti v porovnaní s 26 % detí bez zariadenia. Deti s telefónmi tiež častejšie uvádzali, že trávia viac času osobne s priateľmi. “Deti, ktoré majú smartfóny, ich pravdepodobne používajú na sociálne účely, a to rovnakým spôsobom ako mnohí dospelí,“ uviedol Martin pre New Scientist.

Výskumníci zistili, že deti s rodičmi s nižšími príjmami mali väčšiu pravdepodobnosť, že budú vlastniť smartfón, ako deti s bohatšími rodičmi. Martin predpokladá, že to mohla byť reakcia na to, že bohatší rodičia si viac uvedomovali riziko vplyvu sociálnych médií na duševné zdravie, a zároveň to odrážalo politiku škôl, ktoré ich deti navštevovali: V 58 % súkromných škôl bol úplný zákaz používania telefónov v porovnaní so 43 % verejných škôl.

Deti, ktoré pridávajú obsah na sociálne siete, sú depresívnejšie

Výskumníci tiež zistili, že deti, ktoré uviedli, že často pridávajú obsah na sociálnych sieťach, dvakrát častejšie uvádzali problémy so spánkom a príznaky depresie alebo úzkosti v porovnaní s tými, ktoré tieto platformy nikdy nepoužívajú. Napriek tomu sa v prieskume nepodarilo zistiť, či zvýšené používanie sociálnych médií vedie k problémom s duševným zdravím a spánkom, alebo či je to naopak.

"Odporúčame rodičom a dospelým, aby zvážili, či sa pokúsia udržať svoje deti od sociálnych platforiem, na ktorých by často uverejňovali príspevky,” povedal Martin. 34 % detí v prieskume súhlasilo s tým, že sociálne médiá spôsobujú viac škody ako úžitku, 33 % s tým nesúhlasilo a zvyšok sa k tejto otázke nevyjadril.

„Je to fascinujúca štúdia, ktorá robí dôležité rozdiely, najmä medzi smartfónmi a sociálnymi médiami,“ hovorí Jess Maddox z Alabamskej univerzity. „Hoci sa tieto dve veci stali synonymom, tento výskum ukazuje, že v skutočnosti nie sú rovnaké. Ide o skutočne diferencované zistenia, ktoré, dúfam, povzbudia rodičov, pedagógov a politikov, aby viac mysleli na vzdelávanie detí v oblasti smartfónov a sociálnych médií, nie na zákazy."