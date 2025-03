Remišová: Na farme v Levéli bol krátko pred potvrdením SLAK slovenský veterinár

Upozornila na to v pondelok opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktorá sa pritom odvolala na prezentáciu maďarského agrorezortu pre Európsku komisiu (EK). Veterinár mal maďarskú farmu navštíviť niekoľko dní pred potvrdením tohto ohniska nákazy.

„Maďarskí kolegovia uviedli vo svojej prezentácii Európskej komisii závažnú informáciu, že zistili, že na farme v Levéli sa 11. 3. a 18. 3. pohyboval slovenský veterinár. Zároveň tu píšu, že sa tam pohybovali aj zamestnanci zo zahraničia,“ priblížila Remišová. Od vládnych predstaviteľov preto chce odpovede, či po návšteve maďarskej farmy, kde sa podľa poslankyne už vtedy mohli nachádzať nakazené zvieratá, trasovali pohyb slovenského veterinára a či majú informácie, ktoré slovenské chovy potom tento veterinár navštívil.

Opätovne slovenskej vláde vytkla nedostatočné prijímanie opatrení v súvislosti so šírením ochorenia slintačky a krívačky. Podľa Remišovej už po vypuknutí nákazy v Maďarsku na začiatku marca mala slovenská vláda prijať adekvátne opatrenia, aby ľudia pracujúci so zvieratami na Slovensku nechodili na maďarské rizikové farmy a dodržiavali opatrenia, aby sa choroba nemohla preniesť na slovenské chovy.

„Je to ďalší príklad absolútneho zlyhania opatrení na začiatku po vypuknutí nákazy v Maďarsku, ktorá spôsobila preniknutie a masívne rozšírenie slintačky na Slovensku a spôsobila katastrofu, ktorú v podstate so zatajeným dychom sledujeme každý deň a modlíme sa, aby sa nešírila ďalej, pretože v Maďarsku sú to dva chovy, u nás je to päť chovov,“ uviedla poslankyňa.

Na zlyhanie opatrení upozornil aj opozičný poslanec Rastislav Krátky (Slovensko, Za ľudí, KÚ), podľa ktorého od vypuknutia ochorenia slintačky a krívačky identifikovali viac ako desať zlyhaní. Kritizoval neskoré opatrenia na hraniciach, nepripravenú potrebnú techniku, chýbajúce dezinfekčné brody či neskoré vyhodnocovanie odobratých vzoriek. „Toto všetko sú zlyhania, ktoré vidíme v rade, potvrdzované aj nedostatočnou kontrolou opatrení. To, myslím si, že dostatočne deklarujú aj tie otvorené kafilérne vozidlá. Čiže, aj keď nejaké opatrenia máme, slabo sa kontrolujú, slabo sa vyžadujú,“ zhodnotil Krátky.