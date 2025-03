Rakovina vaječníkov sa prejaví aj pri jedle. Na tieto príznaky si dávajte pozor

​Na Slovensku je ročne diagnostikovaných približne 500 nových prípadov rakoviny vaječníkov a ochorenie si vyžiada životy približne 200 žien. Tento typ rakoviny je často označovaný ako "tichý zabijak", pretože v počiatočných štádiách zvyčajne nevykazuje výrazné príznaky, čo sťažuje včasnú diagnostiku.

Preto je dôležité, aby ženy absolvovali pravidelné gynekologické prehliadky a boli informované o rizikových faktoroch a príznakoch spojených s týmto ochorením.​ Britský lekár Suraj Kukadia upozornil na štyri príznaky rakoviny vaječníkov, ktoré by ste nemali ignorovať.

Nadúvanie

Dlhodobo opuchnuté alebo nafúknuté brucho môže poukazovať na rakovinu vaječníkov, uviedol Suraj pre Daily Mirror. Hoci je nadúvanie rozšíreným problémom s mnohými príčinami, nemusí nevyhnutne znamenať, že človek má rakovinu vaječníkov. Najčastejším dôvodom nadúvania je veľké množstvo plynov v črevách.

Bolesť v oblasti panvy

Podľa doktora Suraja je ďalším príznakom rakoviny vaječníkov bolesť alebo citlivosť v panvovej oblasti. Podobne ako nadúvanie aj panvová bolesť je pomerne bežná. Na vine môže byť aj zápcha, syndróm dráždivého čreva, infekcie močových ciest, zápal slepého čreva a zápal pobrušnice.

Strata chuti do jedla

Ďalším príznakom, na ktorý si treba dávať pozor, je strata chuti do jedla. Doktor Suraj vysvetlil, že aj pocit veľmi rýchleho nasýtenia môže naznačovať rakovinu vaječníkov. Je potrebné poznamenať, že strata chuti do jedla môže byť príznakom mnohých typov rakoviny, ako aj iných ochorení. S pribúdajúcim vekom sa prirodzene znižuje aj naša chuť do jedla.

Zmeny vo vyprázdňovaní

Podľa doktora Suraja môžu byť príznakom rakoviny vaječníkov aj zmeny, ako napríklad častejšia potreba močiť. Dodal, že zmena črevných návykov môže tiež signalizovať toto ochorenie. Zdôraznil, že ak sa určité príznaky vyskytujú zhruba 12 alebo viac krát za mesiac, je vhodné navštíviť svojho praktického lekára.

Spomenul, že ďalšími nešpecifickými príznakmi, na ktoré si treba dať pozor, sú pretrvávajúca bolesť chrbta, nevysvetliteľný úbytok hmotnosti a neustála únava. Príznaky rakoviny vaječníkov sa môžu prejavovať aj ako tráviace ťažkosti, ako je zápcha alebo hnačka, a vaginálne krvácanie po menopauze.

Je veľmi dôležité si uvedomiť, že tieto nešpecifické príznaky nie sú výlučne spojené s jedným ochorením, takže ich výskyt nemusí automaticky znamenať, že máte rakovinu vaječníkov. Ak však máte obavy, neváhajte sa poradiť so svojím lekárom.