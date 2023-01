Rozprávate sa s rastlinami? Neprestávajte, takto to pomáha rastlinám aj ľuďom

V prieskume portálu Trees z roku 2022 polovica z 1 250 respondentov uviedla, že sa rozprávajú so svojimi rastlinami alebo stromami. Na otázku prečo, 65 % odpovedalo, že verí, že im to pomáha rásť. Výskum však v tomto bode nie je definitívny. Zatiaľ čo štúdie zistili, že vibrácie spôsobené zvukom ovplyvňujú rastliny, porota stále nerozhoduje o tom, či ľudský hlas ponúka nejaké konkrétne výhody, informuje portál Washington Post.

„Jedna vec, v ktorej sú ľudia naozaj dobrí, je antropomorfizácia – rozprávame sa so všetkými druhmi vecí či bytostí, ktoré nie sú ľudské, ako sú naše psy a mačky,“ hovorí Cindy McPherson Frantz, profesorka psychológie a environmentálnych štúdií na Oberlin College v Ohiu. „Sme pevne naladení na to, aby sme premietali vnímajúcu myseľ, zámernosť alebo pocity na iné bytosti alebo predmety – a chceli sa spojiť s vecami mimo nás. Rastliny môžu túto potrebu splniť."

Na zvuku záleží

Pokiaľ ide o rastlinnú stranu rovnice, štúdia v časopise Ultrasonics z roku 2003 skúmala účinky klasickej hudby a zvukov vtákov, hmyzu a vody na rast čínskej kapusty a uhoriek. Obidve formy vystavenia zvuku zvýšili rast zeleniny.

V štúdii z roku 2015 publikovanej v International Journal of Integrative Sciences, Innovation and Technology výskumníci vystavili rastliny nechtíka a cíceru ľahkej indickej hudbe, ako aj hluku z dopravy. Zistili, že oba druhy rastlín rástli a vyvíjali sa lepšie po tom, čo boli štyri hodiny denne vystavené hudbe, ale nie zvukom dopravy, informuje Washington Post.

Profesorka environmentálnych vied na University of Toledo v Ohiu Heidi Appel vysvetľuje: „Rastliny určite reagujú na vibrácie vo svojom prostredí - čo môže spôsobiť, že rastliny rastú inak a stávajú sa odolnejšími voči pádu. Tieto vibrácie môžu pochádzať zo zvukov prenášaných vzduchom alebo hmyzom, ktorý sa pohybuje na samotných rastlinách. A rastliny budú reagovať inak na tóny a hudbu ako na ticho.“

Napriek nedostatku štúdií a dôkazov o výhodách rozhovoru s vašimi rastlinami existuje aspoň jedna teoretická výhoda:

„Ak sa stotožníme so živým organizmom, o ktorý sa máme starať, budeme sa oň starať lepšie."

Ak vám napríklad rozhovor so svojimi rastlinami pomôže cítiť sa s nimi viac prepojený, môžete ich pravidelnejšie zalievať, oprašovať a prerezávať a podniknúť ďalšie opatrenia, aby ste im pomohli prosperovať.

Rozprávanie s rastlinami pomáha aj ľuďom

V tom istom prieskume Trees.com v roku 2022 62 % účastníkov, ktorí uviedli, že sa rozprávali so svojou zeleňou uviedlo, že tak urobili, pretože to pomohlo ich vlastnému duševnému zdraviu. Množstvo výskumov ukazuje, že starostlivosť o rastliny je prospešná pre naše zdravie.

Jedna štúdia v časopise HortScience z roku 2018 zistila, že presádzanie rastlín znižuje duševný stres a úzkosť u mladých dospelých. A podľa štúdie vo vydaní PLoS One z roku 2022 sa zistilo, že pravidelné trávenie hodiny záhradkárčením zlepšuje náladu a znižuje stres u zdravých žien.

Zatiaľ čo nie je publikovaný výskum o tom, či je rozhovor s rastlinami pre ľudí terapeutický, existujú možné dôvody, hovoria odborníci. Jednak nám to môže prísť prirodzené. Po druhé to môže byť spôsob, ako nahlas vyjadriť myšlienky a pocity v snahe dať im zmysel. „Myslím si, že rozhovor s rastlinami je spôsob, ako hovoriť sami so sebou," hovorí Kenneth R. Yeager, sociálny pracovník a riaditeľ programu Stress Trauma and Resilience Program na Ohio State University. „Keď hovoríme so svojimi rastlinami, hovoríme sami so sebou - a formalizujeme svoj myšlienkový proces."

„Dať svoje myšlienky a pocity do slov je do istej miery terapeutické,“ hovorí Frantz.