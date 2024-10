Tento typ cvičenia potláča chuť do jedla, funguje ako liek na obezitu

Intenzívne cvičenie funguje u žien ako liek na potlačenie pocitu hladu. Ukázali to výsledky štúdie uverejnené online v časopise Journal of the Endocrine Society .

Experimentom sa zistilo, že vysoko intenzívna fyzická aktivita viedla k zníženiu hladiny hormónu nazývaného grelín, ktorý sa produkuje v žalúdku a zvyšuje chuť do jedla. Vedúca štúdie Kara Andersonová z University of Virginia v USA uviedla:

„Cvičenie by sa malo považovať za „liek“, ktorého „dávka“ by sa mala prispôsobiť osobným cieľom jednotlivca. Náš výskum naznačuje, že cvičenie s vysokou intenzitou môže byť dôležité pre potlačenie chuti do jedla, čo môže byť obzvlášť užitočné ako súčasť programu na zníženie hmotnosti.“

V rámci štúdie sa osem mužov a šesť žien cez noc postilo a potom všetci absolvovali cvičenia rôznej intenzity. Ženy mali vyššie východiskové hladiny ghrelínu a po cvičení s vysokou intenzitou zaznamenali jeho výrazné zníženie. Muži však nezaznamenali významné zníženie. Anderson dodala:

„Zistili sme, že cvičenie s vysokou intenzitou potláča hladinu grelínu viac ako cvičenie so strednou intenzitou. Okrem toho sme zistili, že jednotlivci pociťovali menší hlad po cvičení vysokej intenzity v porovnaní s cvičením strednej intenzity.“

Grelín má v tele aj ďalšie funkcie vrátane pomoci pri ukladaní tukov, spúšťania uvoľňovania rastových hormónov a kontroly cukrov a inzulínu. Hladiny sú najvyššie pred jedlom a po jedle klesajú.