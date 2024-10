Rastlina, ktorá rastie pri poliach aj v záhradách, môže vyvolať halucinácie

Rastie všade okolo nás, no často sa zabúda na jeho jedovatosť a extrémne účinky. Reč je o durmane, ktorý sa kvôli svojej schopnosti vyvolať halucinácie v minulosti používal aj pri magických či iných obradných rituáloch. Dnes je vyhľadávanou okrasnou rastlinou, no nájdeme ho rásť aj pri poliach či zákopoch ako burinu.

Durman je špecifický tým, že všetky jeho časti obsahujú alkaloidy vrátane atropínu, ktorý nachádza využitie aj v medicíne. Ďalšie chemikálie však spôsobujú nepríjemné halucinácie, zmenu nálady, nezvyčajné správanie a predávkovanie, pričom ich účinky pretrvávajú niekoľko hodín až dní, nezriedka ustupujú až po týždni.

Durman je pre svoje biele kvety obľúbený aj ako okrasná rastlina; Foto: LFRabanedo/Shutterstock.com

Klinika duševného zdravia Mental Health Systems v blogu informuje, že hlavné účinky durmanu možno rozčleniť do štyroch kategórií:

Halucinácie: väčšinou ide o desivé a dezorientujúce vidiny, ktoré je ťažké rozoznať od reality. Anticholinergický syndróm: vysychanie úst, rozšírené zreničky, rozmazané videnie, zrýchlený tep a ťažkosti s dýchaním. Záchvaty Smrť: predávkovanie môže mať fatálne následky.

Príznaky otravy

zmätenie

podráždenie

rýchly tep

rozšírené zreničky

vysychanie úst a hrdla

ťažkosti s prehĺtaním

halucinácie

záchvaty

kóma

Durman pochádza zo Severnej Ameriky, dobre sa mu darí v teplom podnebí, hoci dnes už je rozšírený aj v našich končinách. Nachádza sa najmä na kompostoch, smetiskách a rumoviskách – vo všeobecnosti na pôde s vysokým obsahom dusíka.

Rastlina má veľké biele valcovité kvety, ktoré po odkvitnutí tvoria pichľavé plody veľkosti vlašského orecha. Charakteristický je aj jeho omamný zápach.

Kvety durmanu po odkvitnutí tvoria pichľavé plody veľkosti vlašského orecha; Foto: ZayacSK/Shutterstock.com

O nebezpečných účinkoch durmanu sa na vlastnej koži presvedčila Američanka Kirsten, ktorá ho spolu so snúbenicou našla rásť pri kukuričnom poli. „Včera večer sme sem prišli so snúbenicou, a prezreli sme si tú rastlinu, ohmatali sme ju, pohrali sa so semiačkami, ovoniavali ich, lebo sme netušili, aká je táto rastlina nebezpečná,“ hovorí vo videu na TikToku.

Kirsten podľa vlastných slov prepadol panický atak v takej intenzite, že si myslela, že dostala infarkt.