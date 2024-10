Ako správne vyplachovať nos: Pozor na túto chybu, hrozí poškodenie mozgu!

Po výplachu nosa siahame, keď si chceme pri chrípke, nádche alebo alergii dopriať vytúženú úľavu. Ako však vo videu zverejnenom na TikToku poznamenáva lekár Sermed Mezher, tento zákrok má svoje pravidlá, a pri ich nedodržaní si môžeme privodiť vážne zdravotné následky.

Mezher, ktorý pôsobí ako zdravotník vo Veľkej Británii, vo videu zverejnil tri chyby, ktoré opakujeme pri výplachu nosa. Tá najhoršia podľa neho môže viesť až k fatálnym následkom.

Naklonenie hlavy

Foto: Doodeez/Shutterstock.com

Ľudia podľa Mezhera často zabúdajú na to, že pri výplachu si treba nakloniť hlavu dopredu. „Chceme, aby kvapalina prešla dozadu cez nos a potom druhou stranou von, nie aby stiekla do hrdla a my sme ju prehltli, po čom by nasledoval kašeľ,“ vysvetľuje lekár.

Dôležitý je aj správny náklon kanvičky na výplach nosa. Keďže nos je pomerne horizontálny, aj nádobu treba nakloniť v tomto smere, pričom prúd vody by mal smerovať dozadu k mandliam.

Teplota vody

Foto: Anna Shiman/Shutterstock.com

Ďalším dôležitým krokom je udržanie správnej teploty vody pri výplachu. Pri horúcej vode môže dôjsť k popáleniu, zatiaľ čo ľadová voda môže viesť k vzniku tvrdých kryštálikov v nose.

Kvalita vody

Foto: Africa Studio/Shutterstock.com

To najdôležitejšie, čo pri výplachu rozhoduje o vašom zdraví, je podľa Mezhera kvalita vody, ktorou si pomáhate. Lekár určite neodporúča používať vodu z vodovodného kohútika, tá totiž môže obsahovať zdraviu škodlivé meňavky, ktoré po prieniku do mozgu môžu poškodiť tento orgán.

Najlepší roztok na výplach nosa pozostáva z pollitra prevarenej vody ochladenej na telesnú teplotu a zmiešanej s jednou čajovou lyžičkou soli a čajovou lyžičkou sódy bikarbóny.