Pokazený mliečny zub môže spôsobiť aj vážne ochorenia, toto radí zubárka

Zdravotných komplikácií, ktorých spúšťačom sú pokazené a dlhodobo neliečené mliečne zuby, je podľa nej široká paleta. „Mali sme štvorročnú slečnu, ktorá mala celotelový mokvajúci ekzém a nevedeli si s ním dať rady. V ústach mala spúšť. Po štyroch mesiacoch, čo sme jej dali zuby do poriadku, jej ekzém zmizol,“ ilustrovala príkladom zubná lekárka.

Niektorí rodičia sa podľa nej chybne domnievajú, že mliečne zuby deťom rýchlo vypadnú, a preto, ak sa niektorý pokazí, netreba ho ošetriť. „Mliečne stoličky bývajú v ústach aj 12 - 13 rokov. Ak v štyroch rokoch nájdeme na niektorej kaz, je úplný nonsens, aby sa neošetril, pretože ten zub tam má byť ďalších osem rokov,“ vysvetlila Bačová.

Mliečne zuby majú podľa nej v živote každého človeka významnú úlohu. „V prvom rade je to žuvanie. Len čo dieťa príde o štyri horné zuby, tak už nevie odhryznúť kaleráb, surovú mrkvu,“ upozornila. Surovú zeleninu potom zvyknú rodičia nahradiť polotovarmi, v ktorých je viac cukru.

Pri pokazenom alebo dokonca zhnitom zube sa dieťa snaží žuť na druhej strane úst, čím sa do tohto procesu nezapájajú všetky svaly tak, ako majú, čo časom môže viesť k problémom. Okrem toho, zdravé zuby podľa Bačovej nie sú potrebné len na jedenie, ale aj na to, aby sme správne rozprávali. „Keď dieťa príde o štyri predné zuby ešte skôr, než sa vôbec naučilo rozprávať, tak sa už vlastne nenaučí rozprávať správne,“ upozornila.

Prvú návštevu stomatológa by podľa nej malo dieťa absolvovať už pri prerezaní prvého zuba. Lekár rodičovi vysvetlí, ako vzniká kaz, ako má u bábätka vyzerať ústna hygiena, akú rastúce zúbky potrebujú výživu. „Zubný lekár je často prvý, ktorý dokáže odhaliť nejaké celkové ochorenia, lebo veľmi veľa celkových ochorení sa ako prvé prejaví v dutine ústnej,“ vysvetlila odborníčka. „Vyšetrujeme veľa vecí. Mäkké tkanivá, jazyk, líca, uzdičky, uzliny, temporomandibulárny kĺb, výstupy nervov, prehliadka sa robí komplexne,“ priblížila.

Dieťa treba na návštevu zubára pripraviť, v žiadnom prípade ho však netreba strašiť. „Napríklad, že keď si nebude čistiť zuby, za trest pôjde k zubárovi,“ naznačila lekárka. Detskí zubní lekári si podľa nej cestu k dieťaťu vedia nájsť a spracujú ho, aby spolupracovalo. Preto sa ich ambulancie niekedy podobajú skôr na herňu. „Väčšina pedostomatológov nevyzerá ako lekári. Veľmi pomáha, keď máme oblečené niečo farebné. Ale najdôležitejšie je nenútiť dieťa, aby si hneď sadlo do kresla,“ povedala. Zároveň prezradila, že už absolvovala nejedno vyšetrenie v detskom kútiku alebo v autosedačke.

Rodičia sa podľa nej so zubným lekárom môžu poradiť aj v oblasti prevencie zubného kazu. Je to mikrobiálne ochorenie, na svoj vznik potrebuje povlak a baktérie. Preto treba zuby od povlaku čistiť. Lekárka upozornila, že deťom by mali rodičia čistiť zuby až do desiatich rokov. „Ja vždy hovorím, že dovtedy, kým princeznám umývajú vlasy, dovtedy musia umývať zuby, pretože umývanie zubov je ďaleko manuálne ťažšie ako umývanie vlasov,“ uzavrela Bačová.