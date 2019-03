Za vašu zlú náladu môže aj nedostatok vitamínu. Takto sa vyhnete depresii

Príznaky depresie, ako nedostatok energie, problémy so sústredením a nedostatok potešenia, môžu byť príznakmi nedostatku vitamínu D. Potvrdil to výskum publikovaný vo vedeckom žurnále Archives of General Psychiatry.

Približne polovica svetovej populácie trpí nedostatkom vitamínu D. Tento vitamín získavame primárne po vystavení pokožky slnečnému žiareniu. To je dôvod, prečo sú jeho hladiny zvyčajne nižšie u ľudí v zimných mesiacoch a v severných krajinách, kde majú celoročne menej slnečných dní.

Štúdie sa zúčastnilo 1 282 starších ľudí, z ktorých niektorí trpeli depresiou. Výsledky ukázali, že hladiny vitamínu D v krvi boli o 14% nižšie u pacientov s miernou aj silnou depresiou.

Autori štúdie píšu:

"Základné príčiny nedostatku vitamínu D, ako je zníženie expozície slnku v dôsledku zníženej vonkajšej aktivity, rozdielnych návykov pri bývaní a obliekaní a znížený príjem vitamínov, môžu byť pre depresiu sekundárne, ale depresia môže byť tiež dôsledkom poklesu vitamínu D. Navyše nízka hladina vitamínu D spôsobuje zvýšenie hladín parathormónu v sére.

Vedci zistili, že takmer polovica ľudí v štúdii mala nedostatok vitamínu D.

Autori píšu:

"... 38,8 percent mužov a 56,9 percent žien v našej vzorke komunity malo nedostatok vitamínu D."

Vitamín D sa nachádza v mastných rybách, vaječnom žĺtku, obilninách a niektorých margarínových nátierkach. Väčšina ľudí potrebuje približne 10 mikrogramov denne, ktoré sa dajú získať aj zo stravy.