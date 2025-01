Dietologička: Tieto vitamíny by som nikdy neužívala, spôsobujú obličkové kamene a rakovinu

Doplnky stravy, ktoré sa chvália rôznymi pozitívnymi zdravotnými účinkami, vám v skutočnosti môžu viac škodiť ako pomáhať. Ovplyvňujú funkciu pečene, spôsobujú obličkové kamene a dokonca zvyšujú riziko rakoviny. Tvrdí to dietologička, ktorá sa špecializuje na výživové poradenstvo pre pacientov s rakovinou.

Nichole Andrewsová z Washingtonu povedala svojim sledovateľom na Instagrame, že väčšina vitamínov, ktoré užívame, je pre naše zdravie škodlivá, pričom upozornila na jeden, ktorý zvyšuje riziko rakoviny. Užívanie veľkého množstva doplnkov stravy podľa nej môže viesť k nerovnováhe v tele a v niektorých prípadoch môžu dokonca zvýšiť riziko rakoviny.

Jablčný ocot

Prvým doplnkom na jej zozname nepotrebných a potenciálne škodlivých doplnkov sú kapsule s jablčným octom. Jablčný ocot vám údajne pomôže zhodiť pár kíl navyše, či zmierňuje vysoký krvný tlak. Mnohé z týchto výhod však boli zaznamenané len počas laboratórnych pokusov, nie na ľuďoch.

Andrewsová povedala: „Kapsuly s jablčným octom môžu podráždiť váš tráviaci systém a kvôli vysokej kyslosti môžu poškodiť aj zubnú sklovinu. Neexistujú žiadne spoľahlivé dôkazy, ktoré by sa spájali s chudnutím alebo lepším trávením."

Dodala, že tieto doplnky nie sú regulované ako lieky, čo znamená, že nevieme, či majú preukázateľné účinky. Namiesto toho navrhla, aby ste zvolili citrónovú vodu alebo fermentované potraviny, ako je kimchi alebo kyslá kapusta, ak chcete zlepšiť trávenie.

Kolagén

Foto: Erhan Inga/Shutterstock.com

Odborníčka zdôraznila, že pokiaľ ho nemáte nedostatok, nadmerné množstvo kolagénu môže narušiť vstrebávanie živín. „Kolagén je nevyhnutný pre pokožku a kĺby, ale vaše telo si prirodzene syntetizuje dostatok kolagénu už len z vyváženej stravy. Na to by ste sa mali zamerať,” povedala. Na doplnenie kolagénu vám postačí kuracie mäso, ryby, vajcia, citrusové plody a bobuľové ovocie, ktoré sú bohaté aj na vitamín C.

Biotín

Na posilnenie vlasov a nechtov sa často odporúča biotín, vitamín nazývaný aj B7, ktorý sa nachádza vo vajciach a banánoch. Andrewsová ho však neodporúča užívať vo forme doplnkov. „Musíte ho získavať z potravy, pretože príliš veľa biotínu môže ovplyvniť krvné testy,“ povedala. Namiesto užívania výživových doplnkov Andrewsová poradila jesť vajcia orechy, listovú zeleninu, avokádo a sladké zemiaky.

Kurkuma

Foto: New Africa/Shuttertock.com

Kurkuma sa často užíva pre protizápalové účinky a zmierňovanie bolesti. Andrewsová však upozornila, že vysoké dávky kurkumy môžu dráždiť sliznicu žalúdka a ovplyvňovať funkciu pečene. Namiesto toho povedala, aby ste sa zamerali na konzumáciu kurkumy ako súčasti jedla. Napríklad v kari alebo smoothie so zdravými tukmi, ako je olivový olej alebo kokosové mlieko, aby sa zlepšila absorpcia.

Vitamín C

Napokon, vitamín C, ktorý sa nachádza v hojnom množstve v pomarančoch a paprike, tiež nie potrebné užívať v doplnkoch. Andrewsová uviedla, že užívanie viac ako 200 % dennej hodnoty vitamínu C môže viesť k vzniku obličkových kameňov a tráviacich problémov. Zdôraznila, že ľudia by mali jesť pomaranče, jahody, papriku a brokolicu.

Viaceré štúdie potvrdzujú jej obavy a neodporúčajú užívať vitamíny v nadmernom množstve. Jedna zo štúdií z roku 2023 uverejnená v časopise The Journal of Clinical Investigation naznačuje, že antioxidanty, ako sú vitamíny C a E, môžu v skutočnosti pomáhať rastu nádorov.

Tieto dve živiny zohrávajú dôležitú úlohu: Vitamín C je dôležitý pre hojenie rán a zdravú pokožku, cievy, kosti a chrupavky a vitamín E pre zdravie očí a imunitu. Tieto vitamíny nie sú nebezpečné, ak sa konzumujú v množstve, ktoré sa nachádza v potravinách. Konzumácia väčšieho množstva, ako vaše telo potrebuje, však môže prispieť k rozvoju rakoviny.

Výskumníci vstrekli myšiam bunky rakoviny pľúc a potom im podávali zvýšené dávky vitamínov C a E v pitnej vode. Potom im robili pravidelné ultrazvukové snímky, aby sledovali tvorbu krvných ciev, ktoré pomáhajú rakovinovým bunkám vytvárať pevný nádor. Výsledky ukázali, že vitamíny zvyšovali obsah bielkovín v tele, ktoré pomáhali zvyšovať zásobovanie nádorov krvou, čím napomáhali ich rastu.