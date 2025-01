Tento druh mlieka je spojený s depresiou a úzkosťou

Ak ste začali namiesto kravského mlieka používať rastlinné alternatívy, ako je mandľové či ovsené mlieko, možno ste podľa výskumu uškodili svojmu duševnému zdraviu. Vedci, ktorí sledovali viac ako 350 000 Britov, zistili, že konzumenti rastlinného mlieka častejšie trpia depresiami ako tí, ktorí pijú polotučné kravské mlieko. Čínski výskumníci v časopise Frontiers in Nutrition uviedli, že polotučné kravské mlieko obsahuje viac dobrých tukov ako nízkotučné mlieko, ale menej zlých tukov ako plnotučné.

Predchádzajúci výskum zistil, že „dobré tuky“ môžu zvyšovať produkciu serotonínu - hormónu, ktorý ovplyvňuje náladu. To podľa vedcov znamená, že mlieko by mohlo byť vhodné na zlepšenie duševného zdravia. Podľa nich to tiež rúca mýtus, že rastlinné alternatívy mlieka sú vždy zdravšou voľbou. Iné štúdie spojili tieto rastlinné nápoje s prudkým zvýšením hladiny glukózy v krvi, nadúvaním, kožnými problémami a nedostatkom bielkovín.

Najlepšie je polotučné kravské mlieko

V novej štúdii vedci sledovali stravu a duševné zdravie účastníkov viac ako desať rokov. Zistili, že konzumenti polotučného kravského mlieka mali o 12 % nižšiu pravdepodobnosť depresie a o 10 % nižšiu pravdepodobnosť úzkosti.

U tých, ktorí konzumovali rastlinné mlieka, ako napríklad sójové a mandľové, sa pravdepodobnosť depresie zvýšila o 14 percent. Vedci uviedli:

„Mlieko je bohatým zdrojom živín, ako sú laktóza, lipidy, bielkoviny a minerály, ktoré sú nevyhnutné pre udržanie ľudského zdravia. Profil mastných kyselín v polotučnom mlieku by mohol poskytovať väčšiu ochranu mozgu v porovnaní s plnotučným a odtučneným mliekom, a tým potenciálne znižovať riziko depresie a úzkosti. Tieto zistenia naznačujú, že polotučné mlieko môže mať ochranný účinok proti týmto duševným poruchám”

Výskum už dávnejšie ukázal, že príliš veľa nasýtených tukov v strave môže zvýšiť riziko vysokej hladiny cholesterolu, mŕtvice a srdcových ochorení. Ukázalo sa tiež, že zvyšuje riziko depresie. Polotučné mlieko však obsahuje menej nasýtených tukov ako plnotučné mlieko.