Ponožky si plním žihľavou, o tomto mnohí nevedia

Dôležitosť žihľavy netreba podceňovať. To je správa, ktorú vo videu zverejnenom na TikToku tlmočí nadšenec prírodnej medicíny Jack. V záberoch zároveň vysvetľuje, prečo po žihľave stúpa bosými nohami a prečo si ju dokonca pchá do ponožiek.

Jack si vo videu najprv šúcha bosé nohy o žihľavu, a následne niekoľko výhonkov odtrhne a vloží si ich do ponožiek. „Možno sa pýtate, prečo to robím. Čo keby som vám povedal, aké je to pre vás dobré,“ navrhuje Jack.

Podľa neho je žihľava dobrým liekom na artritídu a blokovanie enzýmov. Zároveň podporuje prekrvenie v kĺboch, ktoré sú bolestivé.

Prečítajte si aj: Žihľava: Recepty a liečivé účinky

„Je to dôležité. Je to liek zadarmo. Ak vás trápi artritída, veľmi odporúčam, aby ste to vyskúšali – poznám už mnohých, ktorým žihľava pomáha, a majú tak pohodlný život,“ tvrdí Jack.

Podľa Brita je žihľava prospešná aj pre zdravie pokožky, čo demonštroval tým, že si jej listami potrel tvár aj ruky. „Pomôže aj alergikom, lebo pôsobí ako prírodné antihistaminikum,“ dodal Jack.

O účinnosti žihľavy pri liečbe artritídy píše na svojej webovej stránke aj charitatívna organizácia Versus Arthritis: „Žihľavové listy sú pokryté jemnými vláskami s vysokým obsahom kremíka, takže sú veľmi krehké. Pri dotyku s pokožkou sa okrúhle konce vláskov lámu,“ vysvetľuje neziskovka.

Do pokožky potom preniká ostrý koniec vlásku a uvoľňuje v nej niekoľko chemikálií vrátane histamínu a serotonínu, ktoré zmierňujú bolesť.