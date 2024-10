Toto sa stane s vašimi očami, keď budete každý deň jesť pistácie

Štúdia ukázala, že každodenná konzumácia pistácií vás môže chrániť pred problémami so zrakom súvisiacimi s vekom, pretože zvyšuje množstvo dôležitých ochranných látok v sietnici. Výskumníci z Tufts University zistili, že u dospelých, ktorí počas 12 týždňov denne jedli 57 gramov pistácií, sa výrazne zlepšilo zdravie očí.

Výskumníci merali špeciálne ochranné pigmenty v sietnici. Makulárne pigmenty fungujú ako vnútorné slnečné okuliare pre vaše oči. Pomáhajú filtrovať škodlivé modré svetlo a chránia sietnicu pred poškodením, ktoré môže viesť k vekom podmienenej makulárnej degenerácii, jednej z hlavných príčin straty zraku u starších ľudí.

Pistácie sú výnimočné tým, že ako jediné orechy obsahujú významné množstvo luteínu, prospešnej zlúčeniny, ktorá sa hromadí v sietnici a vytvára tieto ochranné pigmenty. Hoci sa za zdroj luteínu zvyčajne považuje zelená listová zelenina, pistácie by mohli mať výraznú výhodu: ich prirodzený obsah tuku by mohol pomôcť telu účinnejšie absorbovať luteín.

Luteín a tuky v pistáciách pomáhajú zraku

Štúdia uverejnená v časopise Journal of Nutrition skúmala 36 zdravých dospelých vo veku 40 až 70 rokov, ktorí zvyčajne konzumovali malé množstvo potravín obsahujúcich luteín. Polovica účastníkov pridala do svojho denného jedálnička 57 gramov nesolených pistácií, zatiaľ čo druhá polovica si zachovala svoje zvyčajné stravovacie návyky.

Už po šiestich týždňoch sa v skupine s pistáciami výrazne zlepšila hladina makulárneho pigmentu a tieto výhody sa udržali až do konca 12-týždňovej štúdie. Kontrolná skupina nevykazovala žiadne významné zmeny. „Naše zistenia naznačujú, že pistácie nie sú len výživným občerstvením, ale môžu mať aj významný prínos pre zdravie očí,“ uviedla klinická neuropsychologička a hlavná autorka štúdie Tammy Scottová.

Pozoruhodné je najmä to, aké účinné boli pistácie v porovnaní s inými zdrojmi luteínu zo stravy. Napriek tomu, že obsahuje relatívne malé množstvo luteínu (1,6 mg na porciu) v porovnaní so zeleninou, ako je špenát (7 mg na porciu), ich konzumácia mala pôsobivé výsledky. To naznačuje, že vďaka prírodným tukom v pistáciách môže byť luteín pre organizmus ľahšie využiteľný.

Foto: Krakenimages.com

Stačia dve hrste pistácií denne

Štúdie naznačujú, že 6 mg luteínu denne by mohlo pomôcť znížiť riziko vzniku vekom podmienenej makulárnej degenerácie. Pridanie pistácií do každodenného jedálnička by mohlo byť jednoduchým spôsobom, ako zvýšiť príjem tejto látky.

57 gramov pistácií sú približne dve hrste, teda 50-100 jadier. Aj keď sa to môže zdať veľa, stojí za zmienku, že pistácie poskytujú aj ďalšie výživové výhody vrátane zdravých tukov, bielkovín a vlákniny.

Tento výskum otvára nové možnosti ochrany zdravia očí prostredníctvom stravy, najmä pre tých, nekonzumujú často listovú zeleninu alebo iné tradičné zdroje luteínu. K dlhodobému zdraviu očí tak môže prispieť aj taká jednoduchá vec, ako je maškrtenie pistácií.