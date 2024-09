Video: Čo sa deje so slúchadlami po vložení do ucha?

Mnohí z nás používajú slúchadlá pravidelne každý deň, no nie každý si uvedomuje, aké nebezpečné môžu byť, ak sa nepoužívajú s istou dávkou opatrnosti.

Na riziko vkladania slúchadiel do uší upozorňuje kanál na YouTube s názvom Zack D. Films, ktorý zverejnil video s názvom „Prečo sú vaše slúchadlá nechutné“. Autor v ňom vysvetľuje, že vložením slúchadiel do ucha riskujete zanesenie baktérií priamo do ušného kanála.

„Zakaždým, keď si slúchadlá vložíte do uší, hromadia sa na nich odumreté bunky pokožky, pot a ušný maz, a keďže ušný kanál je vlhký, tmavý a teplý, vytvára skvelý priestor na množenie baktérií.“

V prípade, že si pravidelne nečistíte slúchadlá, tieto baktérie sa na nich hromadia, čo pri opakovanom používaní vedie k vzniku infekcií.

Slúchadlá preto treba umývať aspoň raz za týždeň. V prípade, že ich používate pri cvičení, umývajte ich vždy po aktivite. Na ošetrenie použite prípravok s obsahom alkoholu alebo ocot, ktorý slúchadlá dôsledne dezinfikuje.