Spíte so slúchadlami? Na toto si musíte dať pozor

DNES - 20:13

Bratislava Správy » Zdravie

Či už spíte so slúchadlami, aby ste zabránili chrápaniu partnera, alebo naopak nemôžete zaspať bez jemného hluku, mali by ste to zvážiť.

Ako veľmi je spanie so slúchadlami na ušiach zlé, závisí aj od toho, aký typ slúchadiel nosíte a čo počúvate. Na toto by ste mali myslieť, kým si pred spaním nasadíte slúchadlá na uši. Vplyv na sluch Pokiaľ príliš nezvyšujete hlasitosť, nemalo by to mať na sluch žiadny vplyv. Podľa Hearing Health Foundation (HHF) sú nebezpečné zvuky s hlučnosťou nad 70 dB pri dlhodobom počúvaní. Zvuk cez slúchadlá môže dosiahnuť aj hlasitosť 100 dB, čo je úroveň, ktorá poškodzuje sluch už po 15 minútach. Je nepravdepodobné, že budete mať slúchadlá na maximálnej hlasitosti, keď sa snažíte zaspať. Majte však na pamäti, že môže dôjsť k neočakávanému zvýšeniu hlasitosti pri výstrahách. Takéto výkyvy zvuku môžu narušiť spánok. Okrem toho slúchadlá vám zabránia počuť dôležité zvuky - plač dieťaťa, budík či detektor dymu. Ako dlho nosíte slúchadlá počas dňa? Foto: Budimir Jevtic/Shutterstock.com Ak máte celý deň v práci na ušiach slúchadlá, mali by ste počas noci dopriať ušiam pauzu, hovorí audiologička Emily J. Taylor. Ak nosíte slúchadlá, ktoré sa vkladajú do uší, existuje riziko, že baktérie, ktoré sa na nich zhromažďujú, sa môžu v ušiach šíriť. Účinky na spánok Zvyk nosiť slúchadlá na spanie ovplyvňuje aj spánok. Julia Kogan, zdravotná psychologička a špecialistka na behaviorálnu medicínu, ktorá sa zameriava na stres a spánok, tvrdí, že kolísajúce hladiny hluku vás môžu v ľahších štádiách spánku budiť. Dôležité je aj to, čo počúvate. Podľa Kogan nie sú podcasty najlepšou voľbou, pretože môžu príliš aktivovať myseľ a znemožniť tak spánok. A síce sú aplikácie na meditáciu dobré na uvoľnenie tela a mysle, špecialistka radí vykonávať meditáciu ešte predtým, ako sa dostanete do postele. Na upokojenie starostí, ktoré vás držia v noci hore, Kogan odporúča stráviť päť až desať minút pred spaním písaním zoznamu úloh na ďalší deň. Upokojiť vašu myseľ a telo na pokojnú noc pomôže aj hlboké dýchanie alebo progresívne svalové relaxačné cvičenia 30 až 60 minút pred spaním, informuje portál livestrong.com. Na toto nezabudnite pred spaním Skontrolujte hlasitosť. Z hľadiska bezpečnosti ju nastavte na 60 % maximálnej hlasitosti v telefóne.

Skontrolujte nastavenia mobilu. Telefón dokáže merať úroveň zvuku a odoslať vám upozornenie pri prekročených decibeloch.

Zvážte zvukový prístroj. Vyskúšajte zariadenie na biely šum, prehlušíte ním okolité zvuky a bude sa vám príjemne zaspávať. Zdieľať tento článok na Facebooku