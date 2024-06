ZSSK od nedele zavádza novinky v cestovnom poriadku

Tiché zóny či dámske kupé vo vybraných expresných vlakoch, víkendový cyklovozeň na Oravu či predĺžené trasy vlakov na Horehroní, aj to sú novinky v cestovnom poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), ktoré začnú platiť od nedele (9. 6.). Informoval o tom hovorca ZSSK Dominik Drevický.

„V aktualizovanom cestovnom poriadku sme zaviedli viacero noviniek, medzi ktoré patria cyklovozne na Orave, tiché zóny a dámske kupé v expresoch, ako aj predĺženie trás jedného páru zrýchlených vlakov na Horehroní. Verím, že tieto zmeny prispejú k tomu, aby sa cestovanie vlakmi ZSSK stalo ešte príjemnejším a komfortnejším,“ uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.

Doplnil, že v prvom štvrťroku 2024 sa ZSSK podarilo zlepšiť plynulosť železničnej dopravy. „Priemerné meškanie všetkých vlakov sme znížili na približne 2 minúty, čo predstavuje 21-percentné zlepšenie oproti minulému roku. Od polovice februára 2024 sme, navyše, nasadili do prevádzky viac vlakov vybavených moderným bezpečnostným systémom, ktorý umožňuje rýchlejšiu jazdu a znižuje pravdepodobnosť meškania,“ zhodnotil Helexa.

V rámci zmien pribudnú vo vybraných expresných vlakoch na trase z Bratislavy do Košíc takzvané tiché zóny a dámske kupé. Označené budú piktogramom. ZSSK tiež zaradí do štyroch vlakov, ktoré premávajú z Kraľovian do Trstenej a späť, cyklovozeň s 12 stojanmi. K dispozícii bude počas víkendov a sviatkov.

Predĺžený bude aj jeden pár zrýchlených vlakov na Horehroní. Vlaky nebudú končiť v Mlynkoch, ale pôjdu až do Margecian. Podľa ZSSK sa tak zlepší dostupnosť Horehronia pre cestujúcich aj z iných častí Slovenska.

Železničná spoločnosť sa pripravuje aj na Mariánsku púť v Levoči, počas ktorej vypraví extra vlaky. V sobotu 6. júla bude vypravených 13 párov osobných vlakov a v nedeľu 7. júla osem párov osobných vlakov. Zastavovať budú v Spišskej Novej Vsi a Levoči.

ZSSK upozornila aj na dočasné zmeny z dôvodu rozsiahlej modernizácie železničnej trate medzi Hronským Beňadikom, Novou Baňou a Žarnovicou. Cestujúcich rýchlika z Bratislavy do Banskej Bystrice na trase medzi Kozárovcami a Novou Baňou odvezie náhradný autobus.