Záhadný objav vo vraku vojnovej lode: Ako sa tam toto dostalo?

USS Yorktown bol typ lietadlovej lode, ktorá poslúžila Američanom počas druhej svetovej vojny v rôznych operáciách. Potopené plavidlo našli najnovšie aj v Tichom oceáne. Jeho vrak preskúmal americký Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA).

Plavidlo, ktoré v roku 1942 pri bitke o Midway zostrelila japonská ponorka, skrývalo záhadné tajomstvo. Na jeho korbe totiž našli vrak vozidla typu Ford Super Deluxe zo 40. rokov. Na boku malo nápis „Ship Service... Navy“, teda služobná námornícka loď.

During #Okeanos dives on April 19 and 20, #NOAA & partners explored Battle of Midway's USS Yorktown (CV-5), revealing a number of unexpected discoveries.



