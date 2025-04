Auto narazilo do budovy školskej družiny, hlásia viacerých mŕtvych a zranených

Štyria ľudia vo veku od štyroch do 18 rokov prišli v pondelok o život v mestečku Chatham v americkom štáte Illinois, kde auto narazilo do budovy školskej družiny YNOT After School Camp. Niekoľko ďalších zranených previezli do nemocnice, informovali agentúry DPA a AFP s odvolaním sa na oznámenie polície štátu Illinois na sieti X.

Vodič, ktorý bol v aute sám, nebol zranený, no napriek tomu aj jeho previezli do nemocnice.

O možných okolnostiach nehody neboli bezprostredne k dispozícii žiadne informácie.

Podľa polície auto v pondelok popoludní miestneho času najprv zrazilo niekoľko ľudí pred budovou družiny, potom narazilo do východnej steny budovy a zasiahlo niekoľko ďalších osôb. Vozidlo následne prerazilo západnú stenu školy.

Tri z obetí prišli o život pred školou, jedna v jej vnútri.

Guvernér štátu Illinois J.B. Pritzker na sieti X napísal, že je z nehody šokovaný. „Rodičia sa dnes ráno rozlúčili so svojimi deťmi, netušiac, že to bude poslednýkrát,“ uviedol.

Chatham leží asi 16 kilometrov južne od Springfieldu, hlavného mesta štátu Illinois. Tamojšia polícia dostala hlásenie o nehode okolo 15.20 h miestneho času (22.20 h SELČ).

Mimoškolské centrum YNOT After School Camp na svojej webovej stránke uvádza, že sa špecializuje na poskytovanie outdoorových aktivít pre deti.