Huliak navrhuje vyššie zdanenie bánk, automobiliek a reťazcov

V utorok to vo videonahrávke zaslanej médiám uviedol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý). Toto riešenie chce minister navrhnúť na najbližšej koaličnej rade.

„Podľa môjho názoru, ako bývalého podnikateľa, je táto daň naozaj veľkým zaťažením pre poctivých podnikateľov. Keďže túto daň údajne nejde zrušiť, poďme hľadať finančné prostriedky inde,“ povedal Huliak. Minister poukázal na vývoz ziskov zahraničných podnikateľov. „Tu treba hľadať finančné prostriedky,“ dodal Huliak. Firmy by podľa neho mali platiť daň v krajine výnosov a neodvážať svoj zisk do krajiny svojho pôvodu.

Proti transakčnej dani, ktorá by mala do štátneho rozpočtu priniesť okolo 700 miliónov eur, sa postavili okrem opozície aj niektorí koaliční predstavitelia. Napríklad predseda SNS Andrej Danko je presvedčený, že daň by sa mala zrušiť ako celok, no požaduje aspoň jej úpravu tak, aby ju neplatili živnostníci a malí podnikatelia s obratom do 100.000 eur. Premiér Robert Fico v nedeľu (27. 4.) na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (obaja Smer-SD) vyhlásil transakčnú daň v súčasnosti za nezrušiteľnú.