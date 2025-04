GIB EnergyX: Závod baterkárne v Šuranoch nebude ohrozovať zdravie obyvateľov

Je nemysliteľné, aby na našom území akýkoľvek závod vypúšťal do ovzdušia látky, ktoré by neprešli schvaľovacím procesom príslušných orgánov. Uviedla v utorok spoločnosť GIB EnergyX. Zároveň odmietla, že by došlo ku kontaminácii pôdy či vody.

„Často spomínaná látka NMP bude zachytávaná s účinnosťou nad 99,99 % a regenerovaná na opätovné použitie vo výrobe,“ objasnil investor. „Vypočítané koncentrácie sa budú pohybovať striktne pri spodnej hranici najprísnejších limitov, čím sa zabezpečí, že emisie nebudú mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľov ani na životné prostredie,“ poznamenali zástupcovia spoločnosti.

Technologická voda bude podľa nich opakovane recyklovaná a pred vypustením do rieky Nitra prejde čistením a monitoringom podľa prísnych legislatívnych predpisov. Na obavy ohľadom chemického odpadu spoločnosť reagovala, že všetok materiál bude odvážaný pod prísnymi bezpečnostnými opatreniami a likvidovaný špecializovanými firmami s oprávneniami na zneškodňovanie nebezpečných odpadov.

Spoločnosť pripomenula, že jej postup je plne v súlade s princípmi EIA smernice Európskej únie. Zároveň uviedla, že posúdenie vplyvov na životné prostredie prebieha na základe všetkých platných slovenských a európskych predpisov a nariadení.

Investor sa vyjadril aj k vyhláseniu projektu za strategickú investíciu. „Je potrebné podotknúť, že spoločnosť GIB projekt za strategickú a významnú investíciu nevyhlasovala, keďže na to nemá právomoci ani kompetencie. Toto rozhodnutie patrí výlučne do kompetencie Vlády SR. Tá toto rozhodnutie môže podľa vlastného uváženia vykonať pri ktoromkoľvek projekte, ktorý spĺňa zákonné kritériá,“ objasnila spoločnosť.

Výkonný riaditeľ GIB EnergyX Pavol Krokoš na záver poukázal na to, že spoločnosť eviduje pozitívne rastúci záujem verejnosti o zamestnanie. „Evidujeme okolo 800 žiadostí o zamestnanie, takže ten záujem je pozitívny a to sme ešte nerobili ani žiadnu náborovú kampaň,“ skonštatoval.

Voči predloženej dokumentácii k procesu EIA mal okrem iných výrady aj minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS). „Musím povedať, že na moje počudovanie ten dokument je dosť chabý. Chýbajú tu rozptylové štúdie, chýbajú dosahy na podzemné vody atď. Preto očakávame od investora, že to riadne všetko doplní,“ uviedol Taraba minulý týždeň.