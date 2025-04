Matovič: Súčasná vláda zvýšila dlh rýchlejšie ako predchádzajúca v čase kríz

Vyhlásili to v utorok na tlačovej konferencii predstavitelia opozičného hnutia Slovensko s tým, že na takéto rýchle a vysoké zadlženie nie je v súčasnosti žiadny dôvod.

„Padlo divadlo, ktoré tu Robert Fico hral a hovoril o tom, ako sme my zlikvidovali verejné financie. Urobili sme dlh, áno, 12 miliárd eur za tri najkrízovejšie roky v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Robert Fico rovnaký dlh 12 miliárd eur urobil za 1,5 úplne bežného roka bez akejkoľvek krízy,“ konštatoval líder hnutia Igor Matovič.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím Fico podľa neho vládne v dobrom počasí. „De facto žiadne krízy, žiadna pomoc na Ukrajinu, však tak nám to nejako sľúbil, žiadna masívna inflácia, žiadna energokríza, ktorú by musel riešiť, žiaden covid, žiadne testy, žiadne očkovanie. Nemusí financovať žiadnu zdravotnú starostlivosť o ľudí ako my počas pandémie. Žiadna pomoc firmám alebo rodinám, aby neboli prepustení zamestnanci. Napriek tomu on za polovičný čas urobil taký dlh, ako sme my urobili za tri roky,“ zhodnotil Matovič.

Za súčasnej vlády tiež výrazne rastú náklady na obsluhu dlhu, upozornil jeho stranícky kolega Július Jakab. Pripomenul, že Matovičova vláda si požičiavala za 0 % úrok. „Čo robí súčasná vláda? Na trhu si momentálne požičiava peniaze aj za štvorpercentný úrok a okrem toho, že míňajú ako po nebohom, tak dávajú dlh Slovenska do nekonečnej špirály stále narastajúcich nákladov na riadenie dlhu,“ podčiarkol opozičný poslanec.

V absolútnych číslach sa tak môžu podľa neho náklady na obsluhu dlhu zvýšiť z jednej miliardy eur ročne za predchádzajúcej vlády na takmer tri miliardy eur na konci volebného obdobia súčasného kabinetu. „Nielen že minuli 12 miliárd eur v rekordnom čase, že minuli presne toľko isto, koľko Matovič počas troch rokov, tak oni to stihli za rok a pol, ale ešte narobili také dlhy, ktoré nesplatia ani vaše deti,“ dodal Jakab s tým, že ľuďom na Slovensku škodí aj spôsob konsolidácie, ktorý každý rok pripravuje súčasná vláda.