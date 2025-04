Dievča vypadlo z okna bytu, na miesto vyslali vrtuľník

Po páde z výšky utrpelo maloleté dievča vážne poranenia viacerých častí tela. Do Poltára po ňu v utorok priletel záchranársky vrtuľník. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková.

Dodala, že vrtuľník pristával na poltárskom futbalovom ihrisku v utorok ráno. Posádka si na mieste prebrala pacientku od záchranárov. „Pre závažnosť zranení ju uviedli do umelého spánku. So zabezpečenými základnými životnými funkciami a s diagnózou polytrauma ju letecky previezli do Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici,“ objasnila.

Podľa informácií televízie JOJ malo 14-ročné dievča vypadnúť z okna bytu na ôsmom poschodí. Polícia v súčasnosti preveruje okolnosti incidentu.