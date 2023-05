Zje vaše šteňa všetko, čo vonku nájde? Špecialistka radí šikovný trik, ktorý oceníte

Šteniatka majú tendenciu všetko skúmať ústami. Keďže nemajú ruky, zbieranie vecí do úst je jediný spôsob, ako dokážu rozlíšiť, či je niečo tvrdé alebo mäkké, či by to bolo dobré na žuvanie.

Túžba šteniatka čuchať, olizovať a jesť cudzie predmety je neoddeliteľnou súčasťou toho, že je psom. Našťastie existujú triky na to, aby ste šteňa od takého správania odradili a pomohli minimalizovať riziko, že si ublíži.

Rôzne šteniatka sa vyvíjajú a dospievajú rôznym tempom. V závislosti od plemena, temperamentu alebo dokonca správania iných psov v živote vášho šteňaťa možno zistíte, že pouličné jedenie v krátkom čase zníži na minimum, prípadne to nerobí vôbec.

Väčšina šteniatok s pribúdajúcim vekom prestane zbierať a jesť všetko, čo nájde. A taktiež sa ich dá pomerne ľahko naučiť, ako pustiť niečo, čo je zvlášť nebezpečné. Chce to len trpezlivosť, tréning a vytrvalosť.

Najskôr v interiéri, potom vonku

Zabrániť psovi zjesť vonku veci, ktoré by nemal, môže byť náročné. Prvým krokom je pozorne ich sledovať, aby ste mohli zasiahnuť tam, kde je to potrebné. Druhým je natrénovať si spoľahlivý povel „pusti” v interiéri, vysvetlila pre Pets Radar Dr. Joanna Woodnutt.

Zvládnutie tohto príkazu je užitočné z mnohých dôvodov, ale najmä ak majú v ústach niečo potenciálne nebezpečné. Tento príkaz je jedným z prvých, ktoré by ste mali svoje šteňa naučiť.

Povel „pusti” cvičte najskôr doma. Kľúčom k úspechu je pritom dôslednosť a vytrvalosť. Skúste dať svojmu psovi jednu z hračiek a potom povedzte povel. Ak hračku pustí na zem, odmeňte ho maškrtou. Opakujte, kým si tento povel neosvojí. Väčšina psov túto hru čoskoro pochopí. Cvičte to každý deň, aby ste zlepšili rýchlosť a ľahkosť, s akou hračku pustí.

Čo ak šteňa je kamene

Jedenie kameňov môže byť znakom nedostatku v strave, napríklad chýbajúceho vápnika. Je preto rozumné skontrolovať, či kŕmite svojho psieho kamaráta vhodným krmivom.

Väčšina šteniatok v skutočnosti neje kamene zámerne, ale ich len žuje, aby zistili, čo to je. Vždy však existuje šanca, najmä pri menších kameňoch, že nakoniec prehltnú niečo, čo by nemali, a spôsobia si problém. Žutie kameňov môže poškodiť zuby psa. Samozrejme, prehĺtanie kameňov je ešte horšie – môžu uviaznuť v gastrointestinálnom trakte a spôsobiť upchatie.

Ak si všimnete, že váš pes má tvrdý a stiahnutý žalúdok, neodkladajte návštevu veterinára.