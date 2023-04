Prieberčivé šteňa? Takto psa presvedčíte, aby zjedol svoje jedlo

Väčšina psov s radosťou zožerie takmer všetko, čo sa pred nimi položí. Ale niektoré plemená sú známe tým, že sú náročnými jedákmi. Okrem toho stratu chuti do jedla môže spôsobiť celý rad faktorov.

Dôvody, prečo váš pes nevyprázdni misku, zahŕňajú zdravotné problémy, starobu, chuť na maškrtu, neznáme jedlo alebo príchod sezóny. Teplé počasie, separačná úzkosť, vnímanie stresu svojho majiteľa a určité lieky môžu tiež ovplyvniť chuť psov.

Ak nemá žiadne zdravotné problémy, ktoré by mal riešiť veterinár, vyskúšajte nasledujúce triky.

Správne miesto na kŕmenie

Základom je vytvorenie pokojného prostredia na kŕmenie bez rozptyľovania. Vždy pred kŕmením strávte v danej miestnosti nejaký čas a nechajte psa oddýchnuť si pred jedlom.

Umiestnite misku na miesto, kde sa bude pes cítiť pri jedení dobe, vyhýbajte sa priechodom, chodbe alebo dokonca rohu miestnosti.

Vy si sadnite tak, aby sa pes necítil sledovaný a mohol jesť bez prerušenia.

Načasovanie jedla

Niektoré psy, najmä tie úzkostlivé, sa lepšie najedia večer. Všetci sú doma, pes je uvoľnený. Ak to tak je, kŕmte ho práve v tento čas. Kŕmenie psa raz denne je úplne v poriadku, len tomu prispôsobte dávku jedla.

Chutné doplnky

Mnohých náročných psích jedákov povzbudí, ako do jedla pridáte nejakú pochúťku. Či už je to rozšľahané vajce alebo rybí olej. Môžete tiež jedlo posypať práškom z parožia či poliať vývarom z kostí.

Vhodné porcie

Mnoho psov dáva prednosť menším porciám jedla. Niektoré si ho zvyknú brať aj na svoje špeciálne miesto. Ak si váš pes často berie jedlo a maškrty pod stôl či na iné miesto, položte mu misku s jedlom tam. Tak si ho bude môcť vychutnať tam, kde mu to vyhovuje.

Odložte jedlo na zajtra

Mnohí majitelia náročných jedákov prisahajú na úspech tejto metódy. Ponúknite psovi jedlo na večeru ako obvykle, opustite miestnosť a psa ignorujte. Ak jedlo nezje do 15 minút, vezmite mu ho a čakajte do nasledujúceho rána. Jedlo opäť psovi ponúknite. Musí to byť však opäť čerstvé jedlo. Ak ho nezje do 15 minút, opäť ho vezmite.

Večer bude už celý deň bez jedla a bude dosť hladný na to, aby to zjedol. Táto metóda funguje, pretože žiadny zdravý pes nebude hladovať. Vaše šteniatko s radosťou zje jedlo, na ktoré nemá chuť, ak nie je iná alternatíva. Nebojte sa, že pes bude trpieť. Aj v prípade tráviacich problémov sa dáva psom celodenný diéta.

Vymeňte jedlo za inú chuť

Riešenie, ako prinútiť vášho náročného psa jesť, môže byť také jednoduché, ako prechod na nové jedlo. Bohužiaľ, pes nemôže hovoriť. Odmietnutím jedla sa vám pes môže snažiť povedať, že sa mu nepáči. Pri zmene sa snažte vyhnúť podobným príchutiam.

Nepoužívajte misku

Využite hravú povahu šteniatka. Posaďte sa k nemu a po troškách sypte granule na zem. Keď šteňa zje kúsok, pridajte ďalší kúsok. Šteniatko to bude považovať za hru, tak pravdepodobne zje viac jedla.

Môže to chvíľu trvať, ale keď začne jesť viac, môžete prejsť na misku. Keďže ide o trošku neporiadnu metódu, môžete to vyskúšať vonku na dvore.

Žiadne zvyšky zo stola

Delíte sa so psom o večeru? Nerobte to. Takto ho len ťažko presvedčíte, aby jedol svoje jedlo, ak mu chutí viac to ľudské.

Áno, môže byť ťažké odolať psím očiam vykúkajúcim spod stola. Ale nebojte sa, váš pes nebude hladný. Namiesto toho znížite pravdepodobnosť, že odmietne svoju misku s jedlom.