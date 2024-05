Tento predmet spolu so šampónom nikdy nepoužívajte!

Používatelia sociálnych sietí by sa mali vyhnúť novému trendu, ktorý koluje po internete a súvisí s používaním šampónu na vlasy. Predovšetkým na TikToku sa totiž hromadia videá, v ktorých autori a autorky zmiešajú šampón s trblietkami, a následne si ním umyjú vlasy.

Podľa tvorcov si takýmto spôsobom podomácky vyrobíte šampón, ktorý vlasy očistí, a zároveň v nich zanechá trblietavý lesk. Ako však pre magazín Express vysvetľuje vlasová stylistka Nicole Pettyová, tento trik vám môže rýchlo poškodiť korunu krásy.

Foto: tiktok.com/@tessapeay

„Môže to na vlasy pôsobiť katastroficky, a treba sa tomu vyhnúť hneď z niekoľkých dôvodov. Po prvé, väčšina používateľov, ktorí trik skúšajú vo videách, siaha po mikroplastových trblietkach, ktoré následne zmývajú vodou.“

Ako vysvetľuje Pettyová, ak na takéto trblietky pri sušení aplikujeme teplo z fénu alebo akéhokoľvek iného vlasového spotrebiča, riskujeme, že plast sa vo vlasoch roztopí a spáli či zalepí vlasy.

„Je to obzvlášť nebezpečné pre ľudí s predĺženými vlasmi, ktoré si vyžadujú dôslednejšiu starostlivosť ako prirodzené vlasy, a už aj tak citlivé vlasy môžu pri trblietkach trpieť ešte viac.“

Pri vymývaní sa potrápite

Pettyová ďalej upozorňuje, že aplikovanie trblietok z času na čas nezaškodí, no ženy by sa mali vyhnúť ich nanášaniu v bežný deň, keďže ich zmývanie je náročné, a to najmä v prípade, že na ne aplikujeme teplo.

Podľa stylistky sa mnohí tvorcovia videí, ktorí trendu podľahli, napokon sťažujú na jeho neefektívnosť, keďže trblietky neostávajú dlho vo vlasoch. Namiesto triku preto odporúča používať produkty priamo určené na vlasy s obsahom trblietok a iných na to určených lesklých látok.