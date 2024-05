Ako pestovať kanu indickú: Táto exotická kráska ozvláštni vašu záhradu bez väčšej námahy

Exotické kany indické sú počas leta skutočným lákadlom v záhrade. Môžu dosahovať výšku aj cez dva metre a ich pruhované listy a výrazné farebné kvety si nemôžete nevšimnúť. Pochádzajú z tropickej a subtropickej Ameriky a kvitnú nepretržite od polovice leta až do prvých mrazov. Sú pritom nenáročné na pestovanie a nepotrebujú takmer žiadnu pozornosť okrem pravidelného zalievania a občasného hnojenia.

Tieto pravé milovníčky slnka nie je potrebné podporovať tyčami, pretože ich pevné, rovné stonky túto úlohu dokonale zvládnu, takže sú ideálne na vytvorenie tieňa a súkromia. Ich lopatkovité listy však nemajú rady veterné, exponované miesta. Tu je niekoľko cenných rád na pestovanie kany indickej, aby ste mohli zaplniť svoj dvor týmito majestátnymi kráskami.

Ako pestovať kany zo semien

Foto: Khairil Azhar Junos/Shutterstock.com

Pestovanie týchto kvetinových gigantov zo semien je jednoduché, len to trvá o niečo dlhšie. Semená kany sú tmavé a veľké ako hrášok. Semená majú veľmi tvrdý obal, ktorý je potrebné narezať nožom. Ak sa bojíte použiť nôž, skúste ich pred výsevom do viacúčelového kompostu namočiť na 48 hodín do teplej vody.

Semená prikryte 1 až 2-centimetrovou vrstvou kompostu. Ako tropická rastlina potrebuje na vyklíčenie teplotu 21 °C. Keď sa objavia výhonky, udržiavajte stálu teplotu 15°C pred vysadením vonku, keď pominú mrazy. Kany vypestované zo semien budú kvitnúť až v druhom roku.

Ako pestovať kany z podzemkov

Foto: David_Maddock/Shutterstock.com

Najrýchlejší a najspoľahlivejší spôsob pestovania kany je z podzemkov. Tieto hrubé, hrboľaté korene sa dajú ľahko priviesť k životu. Pred výsadbou sa uistite, že teplota pôdy je 15 °C alebo vyššia a že už nebudú hroziť mrazy. Ak sa nachádzate v chladnejšom podnebí, môžete kanu vysadiť v interiéri. Vyberte si dostatočne veľký kvetináč s drenážnymi otvormi, do ktorého sa kana po rozrastení zmestí, pretože môže byť ťažká. Použite dobrú voľnú drenážnu zeminu a podzemok umiestnite vodorovne asi 3 - 8 cm pod povrch pôdy.

Ako pestovať kany z odrezkov

Foto: LutsenkoLarissa/Shutterstock.com

Tieto okázalé rastliny sa dajú ľahko rozmnožiť z odrezkov odobratých z ich hrubých koreňov. Je to skvelý spôsob, ako sa tešiť z väčšieho počtu rastlín za menej peňazí, a stačí na to len trochu zručnosti a čistý, ostrý nôž. Najideálnejší čas na rezanie je jar. Odstráňte všetku zeminu z prezimovaných koreňov a hľadajte časti podzemkov, ktoré majú aspoň dve alebo tri "očká" alebo rastové body.

Pomocou ostrého noža vykonajte čisté, rovné rezy a odstráňte tieto časti. Opatrne ich zasaďte do kompostu do hĺbky najmenej 7 cm. Pred umiestnením na jasné, ale nepriame svetlo a objavením sa výhonkov zalejte kanu a nechajte odkvapkať. Vonku vysádzajte, keď teplota dosiahne 15 °C alebo viac a nie už nie je riziko mrazu

Ako skladovať podzemky počas zimy?

Foto: Shamils/Shutterstock.com

Ak pestujete kany v zemi, počkajte, kým prvé mrazy neodstránia listy, a až potom opatrne vykopte podzemky. Odstráňte z nich čo najviac zeminy a umiestnite ich na teplé a suché miesto, aby mohli vyschnúť. Počas zimných mesiacov ich potom môžete uskladniť na chladnom, suchom a tmavom mieste. Umožnite im určité prúdenie vzduchu, ale uistite sa, že podzemok je počas tohto obdobia mimo dosahu akejkoľvek vlhkosti.