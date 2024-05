Hlboké sadenie paradajok: Táto technika vám prinesie lepšiu úrodu

Niektoré koncepty znejú jednoducho a naozaj nie sú zložité na realizáciu, ale málokedy sa asi zamýšľate nad tým, prečo by ste ich mali robiť. Majú však svoje benefity a to je aj prípad hlbokého sadenia, ktoré by ste si pri paradajkách rozhodne mali vyskúšať. Musíte ale dodržať aj tradičné tipy pri ich sadení.

Treba mať dobre pripravenú a nakyprenú pôdu, ktorá by mala byť odvodnená a keďže rajčiny preferujú teplo a dostatok svetla, tak by ste mali myslieť aj na to, kde budete mať umiestnený záhon s nimi. Južné záhony by mohli byť najvhodnejšie. Nezabúdajte ani na to, že by ste každý rok nemali rajčiny sadiť na tom istom mieste. Je vhodné rastliny striedať kvôli tomu, aké živiny z pôdy majú rady. Keďže paradajky patria do rovnakého rodu rastlín ako zemiaky, tieto dva druhy by ste tak nemali striedať na tom istom záhone.

Čo vám prinesie hlboké sadenie paradajok?

Foto: Alexander Knyazhinsky/Shutterstock.com

Pri hlbokom sadení paradajok vyrastú zo zakopanej časti stonky ďalšie korene, ktoré pomáhajú stabilizovať rastlinu. Vďaka silnému koreňovému základu môže rastlina udržať väčšiu stonku a konáriky, čo znamená aj väčšie paradajky. To nie je pre paradajky, ktoré môžu byť veľké a ťažkopádne, žiadna maličkosť. Takéto hlboké sadenie tak samotným rastlinám pomôže nielen udržať plody, ale aj ich lepšie vyživovať živinami z pôdy. To pre vás znamená, že sa dočkáte väčšej, kvalitnejšej a chutnejšej úrody.

Ako sa pustiť do hlbokého sadenia?

V zásade to nie je nič zložité a každý by to mal hravo zvládnuť. Dokonca k tomu ani nepotrebujete žiadne špeciálne záhradkárske náradie. Úplne bohato vám stačí lopatka a potom je to už len o tom, aby ste mali pripravený záhon a predpestované priesady paradajok. Priesady si môžete kúpiť, prípadne vypestovať zo semien napríklad v dome na parapetnej doske pod oknom.

Samotné sadenie je jednoduché. Vyberte najskôr rastliny paradajok z kvetináčov, pričom takto by ste ich ešte sadiť nemali, ale musíte ich najskôr ostrihať. To taktiež nie je zložité. Zo stonky odstrihnite všetky listy alebo iné výhonky približne od polovice rastliny až po korene. Takto rastlinu pripravíte na sadenie.

Foto: vlalukinv/Shutterstock.com

Následne si v záhonoch musíte pripraviť jamky pre samotné rastliny. Vykopte jamu tak, aby bol povrch pôdy niekoľko centimetrov pod najnižšou zostávajúcou vetvičkou, ktorá vychádza zo stonky rastliny. Následne už len jamu s rastlinou zasypte a svoju rastlinu dobre polejte. Nezabúdajte paradajky po vysadení polievať výdatne. Tu nejde až tak o to, aby ste rastliny polievali často.

Kým sú ešte rastliny malé, mali by ste im pripraviť aj nejakú oporu, či už v podobe jednoduchej podpery alebo aj v podobe klietky na podporu rastlín. Stonky paradajok totiž môžu dosahovať až 2 alebo 3 metre a rastliny majú sklony k plazivosti, preto by ste im mali pomôcť práve nejakou oporou, po ktorej sa môžu šplhať hore a ktorá im pomôže udržať telo rastliny a neskôr aj plody.

Keď rastliny vyrastú, za takúto prípravu a aj podporu sa vám odvďačia chutnými a veľkými plodmi, rastliny budú zdravšie a plody kvalitnejšie.