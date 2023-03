Prečo psy nakláňajú hlavu? Toto nám tak chcú povedať

Prvý vedecký výskum týkajúci sa nakláňania hlavy u psov vykonali výskumníci v Maďarsku a svoje výsledky publikovali v štúdii uverejnenej v roku 2021 v časopise Animal Cognition. Zistili, že psy môžu skloniť hlavy, keď si pamätajú detaily, ktoré považujú za zmysluplné.

Vedúca autorka štúdie Andrea Sommese, ktorá študuje prirodzené správanie zvierat na Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti, povedala Live Science, že najviac prekvapivé bolo to, že to ešte pre nimi nikto iný neskúmal.

Border kólia identifikovala až 54 hračiek podľa mena

V skoršej štúdii z roku 2021 v časopise Scientific Reports Sommese a jej kolegovia analyzovali videá z celého sveta, v ktorých majitelia psov požiadali svojich miláčikov, aby im priniesli hračku vyslovením jej mena. Hoci sa 33 psov po troch mesiacoch cvičenia nedokázalo naučiť mená žiadnych nových hračiek, sedem nadaných psov sa za ten čas dokázalo naučiť viac ako 10 mien, pričom jedna fenka border kólie Whisky správne identifikovala až 54 hračiek.

Dokázali by psy prežiť bez ľudí? Toto by sa stalo s našimi domácimi miláčikmi Prečítajte si ešte:

Počas výskumu si vedci všimli, že všetkých 40 psov počas testov naklonilo hlavu. V nasledujúcej štúdii Animal Cognition vedci zistili, že nadané psi naklonili hlavu v 43 % prípadov, keď boli požiadané, aby priniesli hračku podľa mena. Ostatné psy naklonili hlavu iba v 2 % týchto prípadov.

Sommese pre Live Science povedala: „Netvrdíme, že iba nadané psy nakláňajú hlavu, zatiaľ čo typické psy to nikdy nerobia. Robia to aj bežné psy, niektoré častejšie ako iné. Ale v tejto špecifickej situácii, keď majiteľ požiada po mene hračku, pekný sklon prejavia len nadané psy.” Tieto zistenia naznačujú, že sklony hlavy psov súvisia so zvukmi, ktoré sa domáce zvieratá naučili považovať za dôležité.

Psy hlavu nakláňajú predovšetkým vtedy, keď počujú niečo, čo je pre nich veľmi dôležité. Podľa Sommese sa zdá, že sa toto správanie silno spája s vnímaním zvuku a môže to byť niečo, čo psy robia, keď sa snažia pozornejšie počúvať, alebo možno keď sú trochu zmätené.

Uprednostňujú jednu stranu

Okrem toho výskumníci zistili, že strana sklonu bola u nadaných psov konzistentná počas 24 mesiacov testov, ale favorizovaná strana sa líšila od psa k psovi. To naznačuje, že jedna strana mozgu každého psa môže uprednostňovať duševnú aktivitu, ktorá je základom nakláňania hlavy, poznamenali vedci.

10 psích plemien, ktoré sú vhodné aj do menších bytov Prečítajte si ešte:

Rovnako ako ľudia zvyčajne uprednostňujú používanie jednej ruky pred druhou, mnohé správanie psov uprednostňuje jednu stranu, napríklad labku, ktorou psy siahajú po predmete, smer, ktorým uprednostňujú vrtenie chvostom a dokonca aj nosovú dierku, ktorú používajú viac počas čuchania.

Budúci výskum môže preskúmať, aké ďalšie zvuky alebo kontexty môžu vyvolať nakláňanie hlavy u psov, povedala pre Live Science Monique Udell, výskumníčka interakcie medzi ľuďmi a zvieratami na Oregonskej štátnej univerzite, ktorá sa na štúdiách nezúčastnila. Štúdie, ako je táto, sú podľa nej dôležité, pretože nám pripomínajú, že my ako ľudia sa tiež musíme veľa naučiť o tom, čo nám pes svojou rečou tela komunikuje.